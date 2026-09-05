Mersin Büyükşehir Belediyesi, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde özellikle okula ilk kez başlayacak çocukların yaşayabileceği kaygı ve uyum sorunlarına karşı aileleri bilinçlendiriyor. Bu kapsamda, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Tarsus, Yenişehir ve Anamur MERCİ Öğrenci Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi, çocukların bu önemli geçiş dönemini daha sağlıklı ve güvenli şekilde geçirebilmeleri amacıyla öğrenci ve ailelere rehberlik hizmeti sunuyor.

MERSİN (İGFA) - Öğrencilerin sosyal ve akademik başarılarını destekleyen MERCİ Öğrenci Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi'nden danışmanlık hizmeti almak isteyen öğrenci ve veliler 'Alo 185 TEKSİN Çağrı Merkezi üzerinden randevu oluşturabilirler.

Kırat: 'Her çocuğun okula uyum süreci aynı değildir'

Tarsus MERCİ Öğrenci Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi'nden Psikolog Yaren Kırat, yeni eğitim-öğretim yılının özellikle okula ilk kez başlayacak çocuklar için önemli bir geçiş dönemi olduğunu belirterek, 'Her çocuğun okula uyum süreci aynı değildir. Bazı çocuklar ilk günden kolayca adapte olurken, bazı çocukların alışması birkaç hafta sürebilir' dedi. Birinci sınıfa başlamanın, çocuğun hayatındaki ilk büyük ayrılıklardan ve yeni sorumluluklardan biri olduğuna dikkat çeken Kırat, 'Bu durum, bazı çocuklarda heyecanla birlikte kaygı ve uyum güçlüğü de yaratabiliyor' diye belirtti.

Çocukların yaşadığı kaygıların doğal karşılanması gerektiğinin de altını çizen Kırat, 'Burada önemli olan, çocuğun yaşadığı duyguyu bastırmak yerine onu anlamaya çalışmak ve çocuğa bu duyguyla baş edebileceği konusunda güven vermektir. Ağlamak, anne ve babadan ayrılmak istememek, okula gitmek istememek, karın ağrısı gibi fiziksel yakınmalar ya da huzursuzluk bu süreçte görülebilir' ifadelerini kullandı.

'Okulun oryantasyon sürecinde öğretmenle iletişim halinde olunmalı'

Ailelere okullar açılmadan önce çocukların uyku ve uyanma saatlerini kademeli olarak okul düzenine getirmelerini, ekran kullanımını azaltmalarını, okul çantası ve kırtasiye malzemelerini çocuklarıyla birlikte hazırlamalarını öneren Kırat, okul hakkında olumlu ancak gerçekçi konuşmanın da çocuğun kendisini daha güvende hissetmesine yardımcı olacağını söyledi. Kırat, 'Okulun oryantasyon sürecinde çocuğun öğretmeniyle iletişim halinde olmak süreci kolaylaştıracaktır. En önemlisi, ilk haftalarda çocuğun akademik performansından çok, okula ilişkin duygularına odaklanmaktır. Eğer uyum süreci uzuyor, çocuğun yoğun kaygısı devam ediyor ve okula gitmeyi sürekli reddediyorsa profesyonel destek almak da oldukça önemli' diye belirtti.

Büyükşehir, öğrenci ve ailelerinin yanında

MERCİ Öğrenci Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi olarak öğrencilerin yeni eğitim-öğretim dönemini daha sağlıklı ve güvenli şekilde geçirmelerini desteklediklerini belirten Kırat, 'Tarsus'ta, Yenişehir'de ve Anamur'da öğrencilerimize ve ailelerimize rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunuyoruz' dedi. Yeni eğitim-öğretim yılının tüm çocuklar için güvenli, keyifli ve güzel bir başlangıç olması temennisinde bulunan Kırat, ailelerin çocuklarının bu süreçteki duygularına kulak vermesinin önemine dikkat çekti.