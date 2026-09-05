İzmirli veliler, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 100 milyon TL'lik kırtasiye desteği sonrası çocuklarının okul alışverişlerini yapmaya başladı. Desteğin aileler için önemini vurgulayan aileler, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Eğitim Destekleri Şube Müdürlüğü, 20 bin hanede yaşayan ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik kırtasiye desteğini velilerin hesaplarına yatırdı. 2024 yılında toplam 34 milyon 134 bin TL, 2025 yılında ise 48 milyon 762 bin TL olan destek ücreti, bu yıl 100 milyon TL'ye çıkarıldı. Böylelikle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın görev süresi boyunca sağlanan toplam kırtasiye desteği 182 milyon 896 bin TL'ye ulaştı. Sosyal inceleme sonucunda kırtasiye destek ücretleri hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldı. Destek ücreti yatan veliler kendi kimlik belgeleri ile herhangi bir Vakıfbank şubesine gidip gişelerden paralarını çekerken, kırtasiyelerden okul alışverişi yapmaya başladı.

'Çocuklara yatırım, geleceğe yatırım'

Eğitim Destekleri Şube Müdürü Mustafa Apaydın, 'Çocuklarımızın yeni eğitim öğretim yılında daha güçlü bir başlangıç yapabilmesi için desteklerimize devam ediyoruz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay'ın talimatıyla 100 milyon liralık kırtasiye yatırımı gerçekleştirdik. Kırtasiye destekleri, okullar açılmadan önce velilerin hesabına yatırıldı. Çocuklarımıza yaptığımız her yatırımı İzmir'in geleceğine yatırım olarak görüyoruz. Yeni eğitin öğretim yılında çocuklarımıza başarılar diliyoruz' dedi.

'Aile bütçemize destek'

Kırtasiye alışverişi yapan veli Seren Ari, 'Hesabımıza 5 bin TL yattı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kırtasiyeye geldim, çocuklarıma alışveriş yapıyorum. Aile bütçemize destek olundu. Çok mutluyuz. Defter, kalem gibi okul ihtiyaçlarımızı karşıladık. Bu destek çok önemli. Bu zor dönemde bu katkılar çok sevindirici' diye konuştu.

'İzmir Büyükşehir Belediyesi iyi ki var'

Elif Kurt isimli veli 'İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ederim. İyi ki var. Bu şartlarda çocuk yetiştirmek zor. Bizim ailede bir kişi çalışıyor. Bu destek çok güzel oldu. İhtiyaçlarımızı karşılıyoruz' derken, Habibe Gümüştel de '5 bin TL hesabımıza yattı. Lazım olan tüm kırtasiye malzemelerini aldık. İhtiyacımız vardı, Allah razı olsun' ifadelerini kullandı.