Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlüğünde, 2026-2027 eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında kapsamlı değerlendirme toplantıları gerçekleştirildi.

SAKARYA (İGFA) - İlk olarak il yöneticileriyle, ardından ilçe yöneticileriyle ayrı ayrı gerçekleştirilen toplantılarda; yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları, sahadaki çalışmalar, kurumlar arası koordinasyon ve eğitim süreçlerinin etkin şekilde yürütülmesine yönelik planlamalar değerlendirildi.

Toplantıların ana gündem başlıklarından birini Millî Eğitim Bakanlığının '2026-2027 Eğitim Öğretim Yılına İlişkin İş ve İşlemler' konulu 2026/70 sayılı Genelgesi oluşturdu. Genelgede yer alan 44 maddenin il, ilçe ve okul düzeyinde titizlikle uygulanmasına yönelik yapılması gereken çalışmalar ele alındı.

Bu kapsamda; millî birlik ve beraberlik anlayışının güçlendirilmesi, okul güvenliğine yönelik tedbirlerin artırılması, kılık ve kıyafet hükümlerine riayet edilmesi, cep telefonu ve dijital araçların kullanımına ilişkin kurallara uyulması, eğitim materyallerinin amacına uygun kullanılması ve rehberlik çalışmalarının etkin şekilde yürütülmesi gibi başlıklar üzerinde duruldu.

Ardından İl Millî Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş başkanlığında, Müdürlüğün Ar-Ge ve Özel Büro ekiplerinin katılımıyla 2026-2027 eğitim öğretim yılı sene başı değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda; yeni eğitim öğretim yılında yürütülecek eğitim projeleri ve Ar-Ge çalışmaları, devam eden projelerin uygulama süreçleri, yeni proje ve iş birliği alanları, proje çalışmalarının ilçe ve okullara yaygınlaştırılması, kurumlar arası koordinasyon ve yürütülen çalışmaların izleme-değerlendirme süreçleri ele alındı.

Ayrıca Sakarya'da eğitim alanında yürütülen projelerin 2026-2027 eğitim öğretim yılı hedefleri doğrultusunda geliştirilmesi, sürdürülebilirliğinin sağlanması ve öğrencilerin eğitim süreçlerine doğrudan katkı sunacak çalışmaların artırılması konusunda değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantılarda, il-ilçe-okul koordinasyonunun güçlendirilmesi, Bakanlık talimatlarının sahada eksiksiz uygulanması, süreçlerin yakından takip edilmesi ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi yönünde değerlendirmelerde bulunuldu.

2026-2027 eğitim öğretim yılının Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda nitelikli, güvenli ve düzenli bir eğitim ortamında yürütülmesi amacıyla çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.