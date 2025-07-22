Antalya Muratpaşa Belediyesi’nin üniversiteye ücretsiz hazırlık hizmeti sunduğu Muratpaşa Gençlik Merkezi (MURGEM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) yüzde 95 başarı oranı yakalayarak önemli bir başarıya imza attı.ANTALYA (İGFA) - Antalya Kızılsaray Mahallesi’nde gençlere 10 yıldır üniversite sınavına ücretsiz hazırlık hizmeti veren MURGEM’in başarı ortalaması bu yıl yüzde 95’e ulaştı. 2024-2025 eğitim öğretim yılında MURGEM’de sınava hazırlanan 591 öğrenciden 578’i YKS’ye katıldı.

Bu öğrencilerden yüzde 95’i dört yıllık fakültelere tercih yapma hakkı kazandı.

İLK 20 BİNDE 6 ÖĞRENCİ

YKS’de sözel puan türünde ilk 3 bine giren Mehmet Tekkanat, MURGEM’in bu yılki en yüksek sıralamasına sahip öğrencisi oldu. Onu yine sözel puan türünde 12 bin sıralamayla Mihriban Sahra Öçal takip etti. Sayısalda ise 8 bin sıralamayla Berkin Özcan, 13 binle Nursel İlayda Erfidan ve 14 binle Elif Sena Canyılmaz öne çıkan öğrenciler arasında yer aldı.

Berkin Özcan, yalnızca sayısal alandaki başarısıyla kalmadı; YKS dil sınavında 793’üncü sıraya eşit ağırlıkta 15 binlik sıralamaya yerleşerek üç farklı puan türünde de ilk 15 bine girme başarısı gösterdi. Özcan, 2025 YKS’deMURGEM’de üç farklı puan türünde birincilik elde eden tek öğrenci oldu. Dil puan türünde onu, 14 binlik sıralamayla Efe Çınar Hatipoğlu izledi.

YKS dışında Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’nda başarı kaydeden Toprak Yazıcıoğlu, Kara Harp Okulu’nda eğitim görmeye hak kazandı.

TIP, HUKUK, ÖĞRETMENLİK TERCİHLERİ YOLDA

Elde edilen sıralamalar doğrultusunda MURGEM öğrencileri; tıp fakültesi, diş hekimliği, eczacılık, hukuk, psikoloji, İngilizce öğretmenliği, özel eğitim öğretmenliği ve okul öncesi öğretmenliği gibi birçok prestijli bölüme tercih yapabilecek. 30 Temmuz – 11 Ağustos tarihleri arasında sürecek tercih döneminde öğrenciler, MURGEM’in rehberlik hizmetinden de yararlanabilecek.