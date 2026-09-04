Dr. Murat Doğan, okulların açılması öncesi ailelere uyarıda bulundu. Uyku, beslenme, ekran süresi, hijyen, sağlık kontrolleri, çanta ağırlığı ve okul kaygısı konularında kademeli bir geçişin önemini vurgulayan Doğan, hazırlığın bütüncül olması gerektiğini belirtti.

İSTANBUL (İGFA) - Okulların açılmasına sayılı günler kala ailelere uyarılarda bulunan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Doğan, tatilde değişen uyku, beslenme ve ekran alışkanlıklarının bir gecede okul düzenine çevrilmemesi gerektiğini söyledi.

'Sağlıklı bir eğitim yılı ilk zil çalmadan önce başlar' diyen Dr. Murat Doğan, ebeveynlerin dikkat etmesi gerekenleri 7 maddede sıraladı:

1. Uykuyu son geceye bırakmayın: Yatma ve kalkma saatlerini okul açılmadan birkaç gün önce kademeli olarak erkene çekin.

2. Kahvaltı düzenini yeniden kurun: Kahvaltı yapmadan okula giden çocuklarda açlık, yorgunluk ve derse odaklanma güçlüğü görülebilir.

3. Ekran süresini azaltın: Telefon ve tablet kullanımını bir anda yasaklamak yerine aşamalı olarak sınırlandırın. Özellikle yatmadan önce ekran kullanımından kaçının.

4. Hijyen kurallarını hatırlatın: El yıkama, öksürürken ağzı kapatma ve kişisel eşyaları paylaşmama alışkanlıkları okul enfeksiyonlarına karşı önem taşıyor.

5. Görme ve işitme belirtilerini izleyin: Ekrana fazla yaklaşma, gözleri kısma, baş ağrısı veya söylenenleri sık sık tekrar ettirme gibi belirtileri önemseyin.

6. Çantayı hafifletin: Çantanın iki omuza birden takılmasına ve yalnızca gerekli malzemelerin taşınmasına dikkat edin.

7. Okul kaygısını küçümsemeyin: İlk günlerde görülen karın ağrısı, mide bulantısı ve iştahsızlık bazen kaygıdan kaynaklanabilir. Çocuğunuzu yargılamadan dinleyin.

Uzm. Dr. Murat Doğan, 'Çocuğun okula hazırlığı; uyku, beslenme, fiziksel sağlık ve duygusal uyumuyla birlikte ele alınmalı. Şikâyetler sık tekrarlıyor, şiddetleniyor veya başka belirtiler eşlik ediyorsa mutlaka hekime başvurulmalı' dedi.