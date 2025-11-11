Bursa'da ADD Mudanya Şubesi'nin düzenlediği proje kapsamında çocuklar, Atatürk'e olan sevgilerini şiir ve kompozisyonlarla dile getirdi. 'Çocuklar İçin Nutuk' kitabı, gün boyu süren stant etkinlikleriyle yüzlerce çocuğa ulaştı.

BURSA (İGFA) - 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde Bursa'nın Mudanya ilçesinde anlamlı bir etkinliğe imza atan Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Mudanya Şubesi, çocukların Atatürk sevgisini yaşatmak amacıyla 'Çocuklar İçin Nutuk' dağıtımı gerçekleştirdi.

10-18 yaş arası çocuklar, Mudanya'da Mütareke Meydanı ve Atatürk Anıtı ile Güzelyalı'da Siteler Mahallesi Muhtarlığı ve Eğitim Mahallesi Atatürk Parkı'nda kurulan stantlardan, kırsalda ise muhtarlıklardan kitaplarını coşkuyla teslim aldı.

Gün boyu süren etkinlikte çocuklar, yazdıkları şiir ve kompozisyonlarla Atatürk'e olan minnet duygularını ifade etti.

Etkinliğe ADD Mudanya Şubesi Başkanı Soyer Kazancı, ADD Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Şube Başkanı Gürhan Akdoğan ile gönüllü üyeler de katılarak destek verdi.

İÇTEN DUYGULARA TEŞEKKÜR

ADD Mudanya Şube Başkanı Soyer Kazancı, bu yıl 10 Kasım'ın okulların ara tatiline denk gelmesi nedeniyle öğrencilerin okul programlarından mahrum kalmaması adına böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirtti.

'Amacımız, çocuklarımızı Atatürk'le buluşturmak ve onlara Atatürk sevgisini yaşatmaktı' diyen Başkan Kazancı, 'Yarışma ya da eleme olmadan, sadece içten gelen duygularını paylaşan çocuklarımızın ilgisi bizi çok mutlu etti. Dernek olarak geleceğimizin teminatı olan çocuk ve gençlerimizi her koşulda Atatürk'ün düşünceleriyle buluşturmaya kararlılıkla devam edecektir' diye konuştu.