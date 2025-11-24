Muğla Büyükşehir Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı. Öğretmenlerin bu özel gününü kutlamak amacıyla düzenlenen yemek programı, Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirildi.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği kutlama yemeğine, Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras da katılım gösterdi. Gecede, öğretmenlik mesleğinin kutsallığına vurgu yapan konuşmalar yapıldı ve öğretmenlere minnettarlık sunuldu.

MASTİKA GREEK BAND İLE COŞKULU KAPANIŞ

Programın resmi bölümünün ardından, geceye müzik damgasını vurdu. Sahnede yer alan Mastika Greek Band Grubu, seslendirdiği şarkılarla öğretmenlere unutulmaz anlar yaşattı ve katılımcıların büyük beğenisini topladı.

YANPEŞ: 'YERİ GELDİĞİNDE ANNE, YERİ GELDİĞİNDE BABA OLUYORUZ'

Emineller Gündüz Bakımevi Kuruluş Müdürü Serap Yanpeş, 'Öğretmenlik mesleği her şeyden önce bir ideal, sevgi dolu nesiller yetiştirmektir. Bizler çocuklar için yeri geldiğinde anne, yeri geldiğinde baba oluyoruz ve bu çok değerli bir şey. Başta Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; sabrıyla, sevgisiyle mesleklerini sürdüren tüm öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutlu olsun.' dedi.

BAŞKAN KÖKSAL ARAS: 'GENÇ NESİL SİZLERE EMANET, GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN'

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, 'öğretmenler olarak çok kıymetli bir mesleğiniz var. Annesinden, babasından ayrılan çocukların emanet ediliyor. Henüz yoğurulmamış bir hamur gibi olan çocuklar sizlerin elinde şekillenmeye başlıyor. Neyse ki çok güzel bir lideriniz var, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk: Genç nesil sizlere emanet, gününüz kutlu olsun.' dedi.