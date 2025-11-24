İstanbul Bakırköy Belediyesi'nin düzenlediği 'Bakırköy Muhabbeti' söyleşilerinin bu haftaki konuğu, Türkiye'nin önde gelen psikologlarından Prof. Dr. Acar Baltaş oldu.

İSTANBUL (İGFA) - Bakırköy Belediyesi'nin, sevilen yazar ve uzmanları vatandaşlarla bir araya getirdiği söyleşi ve imza günü etkinlikleri devam ediyor.

Her hafta Cuma günü gerçekleştirilen 'Bakırköy Muhabbeti'nin bu haftaki konuğu Prof. Dr. Psikolog Acar Baltaş oldu. Moderatörlüğünü Necla Feroğlu'nun yaptığı söyleşide Baltaş, yaşamı anlamlandırma, bireysel farkındalık ve hayata katma değer sunma üzerine değerlendirmelerde bulundu. Sevilen psikoloğun kitaplarını okuyucuları için imzaladığı söyleşi yoğun ilgi gördü.

'HAYATINI DERİNLEŞTİRMEK İSTEYEN İNSANLARI BİR ARAYA GETİREN BİR PLATFORM'

Söyleşi hakkında düşüncelerini paylaşan Prof. Dr. Acar Baltaş, 'Bakırköy Muhabbetleri sadece konuşanın dinleyenlere bilgi aktardığı bir toplantı değil, aynı fikirde olan ve aynı dünya görüşünü paylaşan, gelişmek, hayatını daha derinleştirmek isteyen insanları bir araya getiren bir platform. Bu platformda ben de yer aldığım ve küçük de olsa katkıda bulunduğum için kendimi iyi hissediyorum' dedi.