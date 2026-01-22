Muğla Milas Belediyesi'ne ait Labranda Su Fabrikası'nda üretimler hız kesmeden devam ediyor. İlçemizde olduğu kadar ilimizin farklı coğrafyalarında da tercih edilen bir marka olan Labranda Su hizmet kapasitesini genişletiyor.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, Marmaris, Bodrum ve Yatağan Belediyelerinin sosyal tesislerinde satışı yapılan Labranda Su'yun yapılan görüşmelerin tamamlanmasının ardından Datça Belediyesi sosyal tesislerinde de satışı yapılacak.

İLK PARTİ ÜRÜNLER TESLİM EDİLDİ

İlçemiz için önemli bir yere sahip olan, Labranda Antik Kenti'nin tarihi zenginliklerinden beslenen, özgün tarihi ve sağlıklı içim deneyimi ile Milas'ın yanı sıra farklı bölgelerde de vatandaşlarımızın tercih ettiği bir lezzet olan Labranda Su'yun Datça Belediyesi'ne ilk sevkiyatı gerçekleşti. İlk parti ürünler, Milas Belediye Başkan Yardımcısı Ali Özgür tarafından Datça Belediye Başkan Yardımcısı Ali Acar'a teslim edildi.

Çeşitli ölçülerde pet su, damacana ve bardak su üretimi yapılarak kullanıma sunulan Labranda Su Tesisleri, hem Milas'ın markasını başarıyla temsil ediyor hem de vatandaşlarımızın kaliteli suya daha kolay erişmesini sağlıyor.