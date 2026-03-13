İzmir Kemalpaşa'da ceviz ağaçları kesilen 70 yaşındaki çiftçi Ahmet Kemal Kahya'nın umudu, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği 50 ceviz fidanıyla yeniden yeşerdi. Büyükşehir ekipleri, üretimin sürmesi için Kahya'nın bahçesini yeniden ağaçlandırdı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, uzun yıllar çocukları gibi büyüttüğü ceviz ağaçları bir gecede katledilen Kemalpaşalı çiftçi Ahmet Kemal Kahya'nın (70) umutlarını yeniden filizlendirdi.

Sütçüler'de ceviz üretimi yapan Ahmet Kemal Kahya, 23 Kasım 2025'te bahçesindeki 30 ceviz ağacını kimliği belirsiz kişiler tarafından kesilmiş olarak buldu. Olayın ardından harekete geçen İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Kahya'nın yaralarını sarmak için ziraat mühendisleriyle incelemelerde bulundu.

Katledilen ağaçların kurtarılması için alanda çalışma yürüten ekipler, kış yağışlarının bitmesinin ardından Kahya'ya ceviz fidanı desteğinde bulundu. Arazinin düzenlenmesinin ardından hazırlanan 50 ceviz ağacı dikildi. Olayın yaşandığı andan itibaren hukuk mücadelesini sürdüren Kahya'nın yüzü, yeni ceviz fidanlarının toprakla buluşmasıyla yeniden güldü.

'FİDANLARLA YANINDA OLDUK'

Tarımsal Üretim Şube Müdürlüğü'nde görevli ziraat mühendisi Evrim Pınar Mak, 'Maalesef yaşanan olay çok üzücüydü. Ahmet Bey, buradaki ağaçların dışarıdan bir müdahaleyle kesildiğini bize iletti. Biz de gelip yerinde inceleme yaptık. İncelemelerimizde yetişkin ceviz ağaçlarının kesildiğini gördük. Bu konuda nasıl destek olabileceğimizi kendisiyle görüştük. Çok üzgündü. Biz de yanında olduğumuzu ifade ettik ve zarar gören ağaçların yerine fidanlarımızla destek olacağımızı söyledik. Bugün de burada uygulamayı gerçekleştiriyoruz. 50 ceviz fidanını alana getirdik. Toprağın hazırlanması, çukurların açılması ve fidanların dikimi sürecinde de destek vererek fidanları toprakla buluşturduk' diye konuştu.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı olarak çiftçilerin yaşadığı zorluklarda üreticilerin yanında olduklarını belirten Evrim Pınar Mak, 'Bizim için üretimin sürdürülebilir olması önemli. Ahmet Bey'in bu topraklarda üretmeye devam etmek istemesi de bizim için çok kıymetli' dedi.