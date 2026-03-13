Özlem Özgüt Yörekli - abdpost / ABD (İGFA) - T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ABD temasları kapsamında New Jersey'de Türk toplumuyla bir araya geldi.



Bakan Göktaş, Paterson'da bulunan Taskin Bakery'yi ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti ve diaspora temsilcileriyle buluştu.

Ziyarette Bakan Göktaş'a Büyükelçi Ahmet Yazal, Halil Mutlu ve Seyit Şahin eşlik etti. Bakan Göktaş'ı işletme sahipleri Derya ve Kadir Taşkın karşıladı.





TAŞKIN BAKERY'DE TÜRK LEZZETLERİNİ İNCELEDİ



Ziyaretin ilk bölümünde Bakan Göktaş, işletmeyi gezerek fırında hazırlanan ürünleri yakından inceledi. Fırın tezgâhında sergilenen Türk mutfağına ait börekler, simitler, poğaçalar ve geleneksel tatlılar hakkında işletme sahiplerinden bilgi alan Göktaş, ürünlerin hazırlanış sürecini de dinledi.



Tezgâhları tek tek gezen Bakan Göktaş, özellikle Türkiye'den esinlenerek hazırlanan geleneksel ürünlerin Amerika'da yaşayan Türk toplumu için önemli bir kültürel bağ oluşturduğunu ifade etti.



İşletme sahipleri Derya ve Kadir Taşkın ise yıllardır Paterson'da Türk mutfağını tanıtmak ve vatandaşlara memleket lezzetlerini sunmak için çalıştıklarını anlattı.



Fırın bölümünü de ziyaret eden Göktaş, üretim alanında çalışan personelle sohbet ederek kolaylıklar diledi.





'SİZLERİ GÖRMEK AİLEMİ GÖRMÜŞ GİBİ HİSSETTİRDİ'



Ziyaret sırasında konuşan Bakan Göktaş, ABD'de yaşayan Türk toplumunun Türkiye için büyük bir güç olduğunu vurgulayarak, diasporanın birlik içinde hareket etmesinin önemine dikkat çekti.



Kendisi de uzun yıllar yurt dışında yaşamış bir gurbetçi olduğunu hatırlatan Göktaş, şu ifadeleri kullandı:



'Ben de sizler gibi uzun yıllar Avrupa'da yaşadım. Sizleri görünce ailemin bir parçasını görmüş gibi hissediyorum. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın ülkemize olan bağlılığı bizlere her zaman güç veriyor.'



Bakan Göktaş, Türkiye'nin aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engellilere yönelik sosyal politikalar yürüttüğünü belirterek, bakanlığın 86 milyon vatandaşa hizmet verdiğini söyledi.





'TÜRK TOPLUMUNUN GÖRÜNÜRLÜĞÜNÜ ARTIRMALIYIZ'



Toplantıda söz alan Türk toplumunun temsilcileri de diaspora çalışmalarına ilişkin görüşlerini paylaştı.



TASC Başkanı Seyit Şahin, Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi'nin bu yıl 10. yılını kutladığını belirterek, Türk toplumunun ABD'de daha görünür olması için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

AK Parti USA Başkanı Halil Mutlu ise diaspora faaliyetleri kapsamında Türk toplumunun siyasi ve sosyal alanda daha aktif olması gerektiğini vurguladı.



TÜRK TOPLUMUNUN TALEPLERİ DİNLENDİ



Buluşmada Paterson ve çevresinde yaşayan Türk vatandaşları söz alarak, özellikle gençlerin kimliklerini koruması, kültürel bağların güçlendirilmesi ve ailelere yönelik eğitim programlarının artırılması konusundaki beklentilerini dile getirdi.



Diaspora kadınlarının toplumdaki rolüne de değinen Bakan Göktaş, kadınların sosyal hayattaki aktif çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirterek, Türk toplumunun birlik içinde hareket etmesinin önemine dikkat çekti.



'TÜRKİYE HER ZAMAN SİZİN EVİNİZ'



ABD'de yaşayan Türk vatandaşları ile sohbet eden Bakan Göktaş, Türkiye'nin her zaman diaspora için bir yuva olduğunu vurguladı.



'Türkiye sizin eviniz. Kapımız her zaman sizlere açık. Nerede yaşarsanız yaşayın, ülkemizle olan bağınızı korumanız bizler için çok değerli' diyen Bakan, Türk toplumunun yurt dışında güçlü bir diaspora oluşturduğunu ifade etti.



Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşma, hatıra fotoğrafları ve sohbetlerle sona erdi.