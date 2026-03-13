Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ramazan 90'lı yılların paylaşımcı ve bereketli atmosferini gençlerle yeniden yaşatmak amacıyla '90'lar Sokak Oyunları' konseptli bir etkinlik düzenledi.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşım kültürünü gençlerle birlikte yaşatmak amacıyla özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı Genç Akademi ve çalışma istasyonu üyelerinin katılımıyla Ali Öcal Spor Salonu'nda düzenlenen '90'lar Sokak Oyunları' konseptli programa yaklaşık 100 genç katıldı.

İftar programıyla başlayan etkinlikte gençler hem birlikte oruç açtı hem de 90'lı yılların sokak kültürünü hatırlatan geleneksel oyunlarla keyifli vakit geçirdi.

GELENEKSEL SOKAK OYUNLARIYLA RAMAZAN COŞKUSU

Program kapsamında halat çekme, yakan top ve ip atlama gibi geçmişten günümüze uzanan geleneksel sokak oyunları oynandı. Etkinlikte ayrıca gençlerin büyük ilgi gösterdiği Laser-Run dart, basketbol gibi aktiviteler de gerçekleştirildi.

Gençlerin yoğun katılım gösterdiği programda hem rekabet hem de eğlence bir arada yaşanırken, Ramazan ayının paylaşım ve dayanışma ruhu da spor ve oyunlarla pekiştirildi.