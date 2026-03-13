Yarına Şans Ver Derneği (YASAV), Bir Kitap Biletin Olsun Topluluğu ile ortaklaşa olarak düzenlediği organizasyonlar, sosyal yaşamın yoğun olduğu noktalarda kütüphaneler kuruyor.

BURSA (İGFA) - Bir Kitap Biletin Olsun Topluluğu ile gerçekleştirdikleri çeşitli organizasyonlarda toplanan kitaplarla farklı şehirlerde kütüphaneler kuran YASAV Yöneticileri, Bursa'daki ikinci kütüphanesini Podyum Express'te açtı.

İstiklal Marşı'nın kabulünün yıldönümünde gerçekleştirilen organizasyonla açılan kütüphane, mekanın konuklarına kitapların zengin dünyasını sunacak. Kütüphane açılışında bir selamlama konuşması yaparak, Bir Kitap Biletin Olsun Topluluğu ve organizasyonda emeği geçen yönetim kurulu üyelerine teşekkür eden YASAV Yönetim Kurulu Başkanı Emire Cantürk Eren, 'Bugün burada sadece bir kütüphanenin açılışını yapmıyoruz. Bugün, geleceğe bırakılan bir izin kapısını aralıyoruz. Bugün, milletimizin bağımsızlık ruhunun kelimelere döküldüğü, Mehmet Akif Ersoy'un kalemiyle bir milletin yeniden ayağa kalktığı gündür. Akif'in kalemi bize şunu öğretmiştir: Bazen bir şiir, bazen bir fikir, bazen de bir kitap bir milletin kaderine iz bırakmıştır. Biz de bu inançla Yarına İz Kütüphanemizi açıyoruz. Bu anlamlı projeye verdikleri büyük destek için Bir Kitap Biletin Olsun Topluluğu Kurucu Başkanı ve YASAV Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Elif Hanoğlu'na teşekkür ediyorum' dedi.

Bir Kitap Biletin Olsun Topluluğu ile ortaklaşa olarak birçok organizasyona imza attıklarını belirten Emire Cantürk Eren, 'Ortaklaşa olarak birçok konserler yapıp kitaplar topladık. Bu kitaplarımızla farklı şehirlerde kurduğumuz kütüphanelerden sonra bugün de şehrimizde ikinci kütüphanemizi, Bursa'daki sosyal yaşamın ek aktif noktalarından biri olan Podyumpark'ta açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Biz her kitabın yarına bırakılan bir iz olduğuna ve bugünün okuyan çocuklarının yarına yön veren liderler olacağına inanıyoruz' dedi.