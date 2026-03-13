İSTANBUL (İGFA) - Cumhuriyet tarihinin yetiştirdiği en önemli tarihçilerden biri olarak bilinen Prof. Dr. İlber Ortaylı, 79 yaşında hayata veda etti.

Uzun süredir hastanede tedavi gören Ortaylı, Türkiye'nin yakın ve Osmanlı tarihine ilişkin çalışmaları, akademik birikimi ve halka yönelik tarih anlatımıyla geniş bir kesim tarafından tanınıyordu.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Ortaylı, tarih alanındaki akademik çalışmaları ve televizyon programlarıyla genç kuşaklara tarih bilincini aşılamış, kültürel mirasın ve tarihî bilgilerin toplumla buluşmasında önemli bir rol oynamıştı.

Ölümü, Türkiye akademi ve kültür dünyasının yanı sıra her kesimde derin bir üzüntü yarattı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 'Çok üzgünüm: Tarihimizi bizlere sevdiren, yeri asla dolmayacak olan kıymetli İlber Ortaylı hocamızı kaybettik. Bu ülkeye kattığın her şey için sonsuz teşekkürler Hocam. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun' paylaşımında bulundu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ise, 'Ülkemizin yetiştirdiği en önemli isimlerden biri olan, tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Değerli hocamızın bilgisi, sohbeti ve tarihimize kattığı eşsiz değer her zaman hafızalarımızda kalacak. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm ülkemize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun' dedi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Bazı insanlar sadece yaşadıkları döneme değil, geleceğe de iz bırakır. İlber Ortaylı böyle bir isimdi' diyerek, geride bıraktığı ilim, düşünce ve kültür mirasıyla daima hatırlayacağımız Prof. Dr. İlber Ortaylı Hocamıza Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, sevenlerine başsağlığı dileklerini iletti.

'Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Ortaylı; tarihi anlatmanın ötesinde düşünmeyi, sorgulamayı ve kültürel mirasa saygıyı öğreten müstesna bir ilim insanıydı' diyen Adalet Bakanı Akın Gürlek ise paylaşımında, 'Eserleri ve fikirleriyle hafızalarda yaşamaya devam edecek olan İlber Ortaylı Hocamız, bıraktığı kıymetli mirasla geçmiş ile gelecek arasında kurduğu köprüyle hatırlanmaya devam edecektir. Merhum Ortaylı'ya Allah'tan rahmet; kıymetli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun' ifadelerini kullandı.

PROF. DR. İLBER ORTAYLI KİMDİR?

1947 Avusturya/Bregenz doğumludur. İlk ve ortaöğrenimini İstanbul ve Ankara'da tamamlamıştır.

1965'te Ankara Atatürk Lisesi'nden mezun olmuştur. 1968 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ile Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih bölümünü bitirmiştir. Daha sonraları Viyana Üniversitesi'nde Slavistik ve Orientalistik okumuştur.

Yüksek lisans çalışmasını Chicago Üniversitesi'nde Prof. Halil İnalcık ile yapmıştır. 1978'de A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden 'Tanzimat Sonrası Mahalli İdareler' adlı tezi ile doktora derecesi almıştır.

1979'da 'Osmanlı İmparatorluğu'nda Alman Nüfuzu' adlı çalışmasıyla doçent, 1989 yılında da profesör olmuştur.

Viyana, Berlin, Paris, Princeton, Moskova, Roma, Münih, Strazburg, Yanya, Sofya, Kiel, Cambridge, Oxford ve Tunus Üniversitelerinde misafir öğretim üyeliği yapmış, seminerler ve konferanslar vermiştir. Yerli ve yabancı bilimsel dergilerde 16. yüzyıl ila 19. yüzyılı Osmanlı tarihi ve Rusya tarihi ile ilgili makaleleri yayımlanmıştır.

1989-2002 yılları arasında Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde İdare Tarihi Bilim Dalı Başkanı olarak görev yapmış, 2002'de Galatasaray Üniversitesi'ne, 2 yıl sonra da Bilkent Üniversitesi'ne geçmiştir. 2005 yılında Topkapı Sarayı Müdürlüğü görevine atanmıştır. Halen de bu görevini yürütmektedir. Şu anda Galatasaray Üniversitesi'nde de tarih dersleri vermektedir. İlber Ortaylı ayrıca Uluslararası Osmanlı Etütleri Komitesi yönetim kurulu üyesi ve Avrupa İranoloji Cemiyeti üyesidir. Türkçe, Osmanlıca, Kırım Tatarca, Arapça, Farsça, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Latince, Yunanca, Rusça, Slovakça, Romence, Sırpça, Hırvatça ve Boşnakça bilmekteydi.