Muğla Büyükşehir Belediyesi, 'Her Kapıda Bir Fidan' Projesi ile il genelinde çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Ula'da zeytin ve ceviz fidanları talep eden üreticilerle buluştu.

MUĞLA (İGFA) - Kırsal alanlarda üretim kültürünü güçlendirmek, uzun vadeli ve katma değeri yüksek tarımsal ürünlerin yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla hayata geçirilen 'Her Kapıda Bir Fidan' Projesi üreticilere destek olmaya devam ediyor.

Proje ile iklim değişikliğine dayanıklı ve bölgeye uygun türlerle yeşil dokunun artırılması, aile ekonomisine ek gelir sağlayacak sürdürülebilir tarımsal faaliyetlerin desteklenmesi hedefleniyor.

Zeytin ve ceviz fidanları ile hem tarımsal çeşitliliğin artması hem de gelecek nesillere üretken ve yeşil bir çevre bırakılması hedeflenirken, bu seferki dağıtım Ula'da gerçekleşti. Böylece toplamda bin 412 üreticiye, 104 bin adet zeytin ve 55 bin adet ceviz fidanı olmak üzere 159 bin adet fidan üreticilerle buluşturuldu.

BAŞKAN ARAS: 'ÜRETİCİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 'Her Kapıda Bir Fidan' Projesi'nin kırsal kalkınma açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, 'Muğla'nın bereketli topraklarında üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak, üreticimizin emeğini desteklemek ve iklim değişikliğine karşı daha dirençli bir tarım yapısı oluşturmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. 'Her Kapıda Bir Fidan' Projesi ile hem yeşil dokumuzu güçlendiriyor hem de aile ekonomilerine uzun vadeli katkı sağlayacak ürünleri yaygınlaştırıyoruz. Üreticimizin yanında olmaya, toprağa emek veren her vatandaşımıza destek vermeye devam edeceğiz.' dedi.