Mardin Artuklu Belediyesi, ramazan ayının dayanışma ve paylaşma ruhunu yaşatmak amacıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik erzak paketi dağıtımlarını sürdürüyor.

Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Mardin Artuklu Belediyesi tarafından bayram öncesinde merkez ve kırsal mahallelerde yapılan tespitler doğrultusunda hazırlanan 5 bin ramazan paketi, belirlenen program dahilinde belediye ekipleri tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, özellikle dar gelirli ailelerin Ramazan ayını daha rahat geçirebilmeleri hedeflenirken, dağıtımların bayram öncesine kadar aralıksız devam edeceği belirtildi.

Artuklu Belediyesi Eşbaşkanları Münevver Ölker ve Mehmet Ali Amak, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendirdiğini vurgulayarak, bu mübarek günlerde ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.