İZMİR (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Korkma! Gençliğin Ruhu Burada' Bilgi Yarışmasında, Ege Bölgesi'ni temsil eden İzmir/Menderes Fatma Ramazan Büküşoğlu Anadolu Lisesi öğrencileri Türkiye birincisi oldu. Öğrenciler önce İzmir İl Finali'nde, ardından Ege Bölge Finali'nde birinciliklerini koruyarak büyük bir başarı elde etti. Türkiye Finali ise Millî Eğitim Şura Salonunda gerçekleştirildi.

Yarışmada öğrenciler, İstiklâl Marşı'nın yazılış süreci, Mehmet Âkif Ersoy'un hayatı, kişiliği ve fikir dünyası, İstiklâl Marşı'nın edebî yapısı ve kıtalarının anlamları ile TBMM'de kabul süreci ve millî mücadele ile ilişkisi konularında soruları yanıtladı. Bu süreç, gençlerin millî hafızaya ve kültürel mirasa güçlü biçimde sahip çıktığını gösterdi.

Yarışmanın seçici kurulunu, 'Korkma! Gençliğin Ruhu Burada' sempozyum programına panelist olarak katılan Prof. Dr. Alaattin Karaca, Doç. Dr. Canan Olpak Koç, Prof. Dr. Selim Somuncu, Prof. Dr. Şamil Yeşilyurt ve Doç. Dr. Emrah Bozok oluşturdu.

Türkiye birinciliğini kazanan öğrenciler; Nedim Başer Erdoğan, Beyza Yıldırım, Elif Nur Dursun ve Eşref Emir Yorulmazer ödüllerini aldı. İzmir İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, öğrencilere yönelik açıklamasında, 'İstiklâl Marşımız, milletimizin hürriyet iradesinin kelimelere dökülmüş hâlidir. Gençlerimizin Mehmet Âkif Ersoy'un fikir dünyasını böylesine derin kavraması ve Türkiye birinciliğine ulaşması bizler için büyük bir gurur vesilesidir. Evlatlarımızı yetiştiren öğretmenlerimizi ve ailelerini canı gönülden kutluyorum' ifadelerini kullandı.