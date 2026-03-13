Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Takvimi, 'Sufi Mehteran' adlı gösteriyle devam etti. Büyükşehir Mehteran takımının sahne aldığı gösteride Osmanlı'dan günümüze uzanan mehter geleneğini yaşatılırken, seslendirilen marşlarla milli ve manevi duygular tavan yaptı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Ramazan Kültür Sanat Takvimi, 'Sufi Mehteran' adlı gösteri ile devam etti.

Ziya Taşkent Konser Salonu'nda gerçekleşen gösteride Büyükşehir Belediyesi'nin Mehter Takımı sahne aldı.

Mehter takımı sergilediği disiplinli duruş ve uyumlu performansla dinleyicilerin alkışlarını topladı. Gösteri sırasında dinleyiciler mehter marşlarına eşlik ederken, zaman zaman alkışlarla ve tekbirlerle coşkuya ortak oldu.

Geleneksel mehter kültürünü yaşatan ekip, gerçekleştirdiği bu anlamlı gösteriyle izleyenlerin gönlünde iz bıraktı.