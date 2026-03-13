İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü Sivil Savunma Birimi, İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi ve AKUB ekip lideri eşliğinde planlanan tahliye tatbikatı, gerçekleştirildi. '01-07 Mart Deprem Haftası' kapsamında düzenlenen tatbikat, olası afetlere karşı farkındalığı artırmayı ve kurum personelinin acil durumlara hazırlık düzeyini güçlendirmeyi amaçladı.

İZMİR (İGFA) - İzmir'de senaryo gereği meydana geldiği varsayılan deprem sonrası alarmın çalmasıyla birlikte personel, önceden belirlenen acil durum prosedürlerine uygun olarak binayı kontrollü bir şekilde tahliye etti ve güvenli toplanma alanlarına yönlendirildi.

Tatbikat sırasında personelin panik yapmadan hareket etmesi, tahliye yollarını doğru kullanması ve belirlenen alanlarda toplanması sağlandı.

Uygulamanın temel hedefi, olası afet ve acil durumlarda personelin koordinasyon içinde hareket edebilmesini sağlamak, riskleri en aza indirmek ve müdahale süreçlerini etkin bir şekilde yürütmekti. Tatbikat süresince görevli ekipler tahliye sürecini yakından takip ederek gerekli değerlendirmeleri yaptı.

Yetkililer, afetlere hazırlık konusunda farkındalık oluşturmanın ve kurumlarda acil durum kültürünü geliştirebilmenin ancak düzenli eğitim ve tatbikatlarla mümkün olduğunu belirterek, bu tür uygulamaların periyodik olarak devam edeceğini vurguladı.