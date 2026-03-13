Antalya Büyükşehir Belediyesi, tamamı kendi öz kaynaklarıyla 12 metrelik 19 yeni kırmızı otobüsü daha toplu ulaşıma dahil ederek Antalyalılara daha konforlu ve güvenli bir ulaşım hizmeti sunmak için önemli bir adım attı.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi taşınanın ve taşıyanın mutlu olduğu bir toplu ulaşım için 12 metrelik, 19 yeni kırmızı otobüs daha alarak araç filosunu güçlendirdi.

Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası önünde gerçekleştirilen tanıtım törenine Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, milletvekilleri, belediye başkanları, meclis üyeleri, STK ve meslek odası başkanları katıldı.

Başkan Vekili Büşra Özdemir, 9'u hibrit olmak üzere toplamda 19 modern donanıma sahip otobüsü inceleyerek, Antalya halkına hayırlı olmasını diledi.

ANTALYA'MIZA HAYIRLI OLSUN

'Gurur ve mutluluk duyduğum bir tabloyla karşınızdayız' diyerek basın mensuplarına açıklama yapan Başkan Vekili Büşra Özdemir, 'Geçen ay yine gururlu şekilde karşınıza çıkmıştık. Yine kendi öz kaynaklarımızla ulaşım alanında yaptığımız yatırımlarımızın ilk teslimatı 19 otobüsümüz belediyemizin önünde. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak, sürdürülebilir, bu kentte rahat bir ulaşım için yatırımlarımıza devam ediyoruz. Bu aldığımız otobüslerle sınırlı değil tabi yatırımlarımız. Yıl boyunca otobüs alımımız devam edecek. Antalyalıları güvenli ve konforlu bir şekilde ulaştırmaya devam edeceğiz. Muhittin Başkanımızın bizlere bıraktığı mali disiplini yüksek iyi bütçemiz sayesinde bu yatırımları yapıyoruz' ifadelerini kullandı.

BAŞKAN VEKİLİ ÖZDEMİR DİREKSİYONA GEÇTİ

Başkan Vekili Büşra Özdemir, daha sonra otobüsleri gezerek, bilgi aldı. Direksiyonun başına geçen Büşra Özdemir, basın mensuplarına poz verdi.

Başkan Vekili Özdemir, otobüs şoförlerine yeni otobüslerin hayırlı olmasını diledi. 9 tanesi hibrit, 10 tanesi dizel olan otobüsler kısa süre içerisinde farklı hatlarda hizmet vermeye başlayacak. Konforlu iç tasarımıyla öne çıkan araçların, özellikle yoğun hatlarda yaşanan yolcu yoğunluğunu azaltması ve sefer düzenini rahatlatması hedefleniyor.