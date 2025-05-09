Muğla Büyükşehir Belediyesi, trafik güvenliğini ve ilk yardım farkındalığını artırmak amacıyla her yıl 3-9 Mayıs tarihlerinde düzenlenen Trafik ve İlk Yardım Haftası kapsamında ilçelerde stant açarak vatandaşları bilgilendirdi.MUĞLA (İGFA) - Türkiye'de trafik güvenliğini ve ilk yardım farkındalığını artırmak amacıyla her yıl 3-9 Mayıs tarihlerinde düzenlenen Trafik ve İlk Yardım Haftası, 2025 yılı Mayıs ayında da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Büyükşehir Belediyesi, Trafik ve İlk Yardım Haftasıkapsamında trafik güvenliği ve ilk yardım farkındalığını artırmak amacıyla çeşitli ilçelerde bilgilendirme stantları kurdu.

Trafik kazalarının önlenmesi, kurallara uyumun teşvik edilmesi ve ilk yardım bilgisinin yaygınlaştırılması amacıyla Büyükşehir Belediyesi kurduğu stantlar ile hem sürücüleri hem de yayaları bilgilendirdi.

Menteşe, Ortaca, Bodrum, Kavaklıdere ve Seydikemer ilçelerinde stant açan Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere trafik bilinci kazandırmak amacıyla trafik ile ilgili çeşitli hediyeler dağıttı.Trafikte sürücü ve yaya olarak neler yapmaları gerektiği konusunda eğitimler veren Büyükşehir Belediyesi, trafik gönüllüsü olmaları konusunda vatandaşları bilgilendirdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Süleyman Özdemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın önem verdiği trafik güvenliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla, Trafik Haftası boyunca stantlar kurarak vatandaşlarımızı bilgilendirdiklerini söyledi.

Özellikle öğrencilerimize trafik bilinci kazandırmakamacıyla trafik eğitimi kapsamında çeşitli hediyeler dağıttıklarını kaydeden Özdemir, "Öğrencilerimize trafikte sürücü ve yaya olarak neler yapmaları gerektiği konusunda eğitimler verdik ve öğrencileritrafik gönüllüsüolmaları konusunda bilgilendirdik. Tüm sürücülerimizi daha dikkatli, duyarlı ve karşılıklı saygı çerçevesinde belirlenmiş kurallara uymaya davet ediyorum” dedi.