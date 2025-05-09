Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, küresel iklim değişikliğinin neden olduğu ani ve şiddetli yağışlara karşı güçlü adımlar atıyor. Kent genelinde sürdürülen dere ıslah çalışmalarıyla sel ve taşkın riskleri bertaraf edilirken, son olarak Kartepe Fatih Sultan Mahallesi’nde önemli bir çalışma başarıyla tamamlandı.KOCAELİ (İGFA) - Fatih Sultan Mahallesi Ballıca Sokak’tan geçen ve geçmişte yağışlarla birlikte risk oluşturan dere, İSU’nun titiz çalışmasıyla güvenli hale getirildi. 990 metre uzunluğunda taş duvar örülerek yapılan ıslah çalışmalarıyla birlikte, 15 metre uzunluğunda ve 2,5 x 2,5 metre ölçülerinde bir menfez de bölgeye kazandırıldı.

Çalışmalar sayesinde taşkın riski en aza indirildi. Böylece hem yerleşim alanları koruma altına alındı hem de insan ve çevre sağlığı açısından güvenli bir altyapı oluşturuldu.

İSU Genel Müdürlüğü, sadece altyapıyı güçlendirmekle kalmıyor, aynı zamanda çevresel sürdürülebilirliğe de katkı sunuyor.

Yapılan dere ıslahlarıyla su kaynaklarının kirlenmesi önleniyor, çevre ve halk sağlığı güvence altına alınıyor. Kartepe’de hayata geçirilen bu çalışma da vatandaşlara daha sağlıklı, güvenli ve yaşanabilir bir çevre sunma hedefinin güçlü bir yansıması oldu.