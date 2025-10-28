Muğla Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet'in 102. yıl dönümünü Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde düzenlenen Cumhuriyet Balosu ile kutladı. Tüm halka açık etkinlik, Cumhuriyetle özdeşleşen vals gösterisiyle başladı ve yoğun katılım ve coşkuya sahne oldu.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyetin 102. yıl dönümü dolayısıyla Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde tüm halka açık Cumhuriyet Balosu düzenlendi.

Baloya; Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, CHP Muğla Milletvekilleri Cumhur Uzun ve Gizem Özcan, ilçe belediye başkanları, CHP Muğla İl Kadın Kolları Başkanı Esma Sema Gençoğlu, Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Cahit Yaka, 29 Ekim Kadınlar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Seylan Gültekin, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

29 Ekim Kadınlar Derneği'nden Seylan Gültekin, Cumhuriyetin kadınlar ve toplum açısından önemine dikkat çekerek, 'Cumhuriyet yalnızca bir yönetim biçimi değil, özgürlüğün, eşitliğin ve adaletin simgesidir. Her Türk vatandaşı Cumhuriyet'in hem sahibi hem de varisidir' dedi.

Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Cahit Yaka, 'Cumhuriyetimizin 102. yılı kutlu olsun. Atatürk ilke ve devrimlerinin ışığında cumhuriyetin bekçileri olarak görevdeyiz' ifadelerini kullanırken, CHP Muğla İl Kadın Kolları Başkanı Esma Sema Gençoğlu ise, 'Biz kadınlar Ata'mıza minnettarız. Cumhuriyetimizin 102. yılı kutlu olsun' şeklinde konuştu.

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, Cumhuriyetin 102. yılını kutlarken, 'Bugün özgürlüğümüzü ve bağımsızlığımızı kutlamak için bir aradayız. Küllerinden yeniden doğan bir milletin kutlama gecesini yaşıyoruz. Ata'mız her zaman bilime, sanata, eşitliğe ve adalete önem verdi, bizler de onun yolundan ilerlemeye devam edeceğiz' dedi.

BAŞKAN AHMET ARAS: 'CUMHURİYETİN IŞIĞI SÖNMEYECEK'

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, konuşmasında Cumhuriyetin temel değerlerine dikkat çekerek, 'Cumhuriyetimizin ışığı sönmedi, sönmeyecek. Atatürk çocukları olarak gençlerimiz Cumhuriyeti ilelebet payidar kılacaktır' dedi. Başkan Aras ayrıca Cumhuriyetin bir kadın devrimi olduğunu vurguladı ve 'Atatürk, kadınların seçme ve seçilme hakkını tanıyarak toplumsal eşitliği sağlamıştır. Cumhuriyet kadınların ve gençlerin omzunda yükselecektir' ifadelerini kullandı. Aras, CHP'nin kadın temsiliyeti ve toplumsal eşitlik konusunda attığı adımlara da değindi.

Balo, Cumhuriyet coşkusunu tüm katılımcılara yaşatan dans ve müzik gösterileriyle sona erdi.