MEB ve TSK Güçlendirme Vakfı'nın düzenlediği 'Savunmadan Sanata: Genç Tasarımlar' yarışması için başvurular başladı. Ortaokullar kart, liseler ise tişört tasarımı yapacak. Başvurular için son tarih 12 Aralık 2025.

ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Türk Silahlı Kuvvetlerini (TSK) Güçlendirme Vakfı iş birliğinde, gençlerin millî ve manevi değerlere olan duyarlılığını artırmak, yerli savunma sanayisine yönelik farkındalıklarını güçlendirmek ve sanatsal yaratıcılıklarını desteklemek amacıyla düzenlenen 'Savunmadan Sanata: Genç Tasarımlar - Özel Gün Kartı ve Tişört Tasarımı Yarışması' için başvurular başladı.

Ortaokul ve lise kademelerindeki öğrencilerin katılımına açık olan yarışma, iki farklı kategoride gerçekleştiriliyor. Ortaokul öğrencileri, 'Özel Gün Kartı Tasarımı' kategorisinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Anneler Günü veya Öğretmenler Günü gibi özel günlerden birini seçerek kart tasarımı yapabilecek.

Lise öğrencileri ise 'Tişört Tasarımı' kategorisinde, Türk savunma sanayisini temsil eden semboller (uçak, helikopter, insansız hava araçları, millî sistemler vb.) aracılığıyla gençliğin dinamizmini ve yerli üretim gücünü yansıtan özgün tasarımlar hazırlayacak.

Yarışmaya başvurular, ortaokul ve lise öğrencilerinin velileri veya öğretmenleri tarafından, 12 Aralık 2025 tarihine kadar yarisma.tskgv.org.tr adresi üzerinden yapılabilecek.