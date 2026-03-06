Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte 862 öğrenci, Almıla Aydın, Dr. Nilay Yılmaz ve Seda Öğretir ile bir araya gelerek edebiyat, çocuk kitapları ve hayal gücü üzerine söyleşilere katıldı. Öğrenciler, yazarlarla kitaplarını imzalatma fırsatı da buldu.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin çocukların okuma alışkanlığı kazanmasını, hayal güçlerini geliştirmesini ve kültür-sanat etkinliklerine erişimlerini artırmayı amaçlayan programı, Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Etkinlikte toplam 862 öğrenci, dört oturum halinde yazarlarla buluştu ve kitaplarını imzalatma imkanı buldu.

Etkinlikte konuşan Dr. Nilay Yılmaz, çocukların okudukları yazarlarla tanışmasının büyük önem taşıdığını vurguladı. Seda Öğretir, özellikle köy okullarından gelen çocuklarla buluşmanın kendileri için ayrı bir anlam taşıdığını belirtti ve bu deneyimin çocukların gözünde büyük değer yarattığını ifade etti. Almıla Aydın ise etkinliğin yazarlar için de özel olduğunu, hayaller üzerine konuşma fırsatı sunduğunu söyledi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, çocukların kitaplarla kurduğu bağı güçlendirmeyi ve kültürel gelişimlerini desteklemeyi amaçladıklarını ifade ederek, 'Kütüphanelerimizi yaşayan kültür merkezleri haline getiriyor, çocuklarımızı sanat ve edebiyatla buluşturmaya devam ediyoruz' dedi.

Etkinlik, öğrenciler ve öğretmenler tarafından büyük ilgi gördü ve çocukların yazarlarla birebir iletişim kurarak kitaplara olan ilgilerini artırmaları hedeflendi