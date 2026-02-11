Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe, Bodrum ve Marmaris ilçelerinde hizmete aldığı mobil konkasör tesisleri sayesinde bugüne kadar 561 bin ton hafriyat atığını geri dönüştürerek yaklaşık 112 milyon TL tasarruf sağladı.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin çevreci yatırımları kapsamında kurulan mobil konkasör tesislerinde, il genelindeki kazı ve inşaat çalışmaları sonucu ortaya çıkan atık malzemeler işlenerek dolgu ve asfalt malzemesine dönüştürülüyor.

Elde edilen geri kazanım ürünleri, Büyükşehir Belediyesi ile MUSKİ'nin yol ve altyapı çalışmalarında kullanılarak hem çevre korunuyor hem de kamu kaynakları verimli şekilde değerlendiriliyor.

PROJEYE ÖDÜL

Hayata geçirildiği günden bu yana çevresel ve ekonomik katkılarıyla dikkat çeken mobil konkasör uygulaması, ilk uygulama döneminde de örnek bir proje olarak değerlendirilmiş ve 2017 yılında MİARGEM tarafından düzenlenen Etkin Belediye Proje Yarışması'nda 'Altyapı ve Çevre Projeleri' kategorisinde birincilik ödülüne layık görülmüştü.

BAŞKAN ARAS: 'DOĞAYI KORURKEN KAYNAKLARI DA VERİMLİ KULLANIYORUZ'

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir projelerin yerel yönetimlerin en temel sorumlulukları arasında yer aldığını vurguladı.

Mobil konkasör tesisleriyle hem çevresel etkileri en aza indirdiklerini hem de kamu kaynaklarını etkin bir şekilde değerlendirdiklerini belirten Başkan Aras, bu uygulamanın çevre koruma ile ekonomik verimliliği aynı anda hedefleyen örnek bir çalışma olduğunu ifade etti.

Muğla'nın doğal zenginliklerini koruyarak gelecek kuşaklara aktarmayı amaçladıklarını dile getiren Başkan Aras, inşaat ve kazı faaliyetleri sonucu ortaya çıkan atıkların geri dönüştürülmesinin hem çevre kirliliğini azalttığını hem de belediyenin yol ve altyapı çalışmalarında önemli bir maliyet avantajı sağladığını söyledi.

Başkan Aras, 'Doğaya saygılı, sürdürülebilir ve ekonomik projelerle hem kentimizin ihtiyaçlarını karşılıyor hem de kamu kaynaklarını en doğru şekilde kullanıyoruz. Çevreyi merkeze alan bu anlayışla, Muğla'nın her ilçesinde yaşam kalitesini artıran, doğayla uyumlu yatırımlar üretmeye devam edeceğiz.' dedi.



