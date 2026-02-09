Ticaret Bakanlığı, gümrük işlemlerinde kullanılan teminatlara ilişkin bilgilerin elektronik ortamda sorgulanmasını sağlayan Teminat Bilgi Sistemini 6 Şubat 2026 itibarıyla vatandaş ve firmaların kullanımına açtı.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, gümrük idarelerinde işlem gören teminatların daha hızlı ve kolay takip edilmesi amacıyla geliştirdiği Teminat Bilgi Sistemini duyurdu.

6 Şubat 2026'dan itibaren erişime açılan sistem sayesinde vatandaşlar ve firmalar, teminat süreçlerini elektronik ortamda görüntüleyebilecek ve takip edebilecek.

Sistem üzerinde, bireysel, toplu ve götürü teminat mektupları ile nakit teminatlar dahil tüm teminat türlerine dair detaylı bilgilere ulaşılabiliyor. Kullanıcılar, teminat türü, statüsü, düzenlenme tarihi, teminat tutarı ve bakiyesi, teminata bağlı beyannameler, antrepo kodu ve işlemin yapıldığı gümrük idaresi ile teminatı veren banka bilgileri gibi detayları elektronik ortamda görüntüleyebilecek.

Ticaret Bakanlığı, Teminat Bilgi Sistemi ile yükümlülerin ve temsilcilerinin gümrük ve finansal yönetim süreçlerini daha etkin ve verimli bir şekilde yürütebileceğini belirtti. Sisteme erişim için e-devlet şifresiyle https://tbs.ticaret.gov.tr adresi kullanılabiliyor. Bakanlık, kamuoyuna saygıyla duyurduğu açıklamada, sistemin hem işlemleri hızlandıracağı hem de gümrük süreçlerinde şeffaflığı artıracağına dikkat çekti.