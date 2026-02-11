Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, İstanbul'da düzenlenen 14. Dünya Sektörler Arası İşbirliği Forumu'nda yaptığı konuşmada, Türkiye ile Afrika arasındaki ticaret hacminin 2003'te 5,4 milyar dolardan 2025 itibarıyla yaklaşık 40 milyar dolara yükseldiğini açıkladı.

İSTANBUL (İGFA) - Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, İstanbul'da gerçekleştirilen 14. Dünya Sektörler Arası İşbirliği Forumu'na katılarak bir konuşma yaptı.

Bakan Yardımcısı Gürcan, Türkiye ile Afrika ülkeleri arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin son yıllarda güçlü bir ivme kazandığını belirtti. Türkiye-Afrika ticaret hacminin 2003 yılında 5,4 milyar dolar seviyesindeyken 2025 yılı itibarıyla yaklaşık 40 milyar dolara ulaştığını ifade eden Gürcan, bu artışın karşılıklı güvene dayalı iş birliği ve çok boyutlu diplomatik çabaların somut göstergesi olduğunu söyledi.

İlişkilerin kurumsal zeminde daha da güçlendirilmesine önem verdiklerini vurgulayan Gürcan, Ortak Ekonomi ve Ticaret Komisyonu (JETCO) başta olmak üzere oluşturulan mekanizmalar sayesinde iş birliğinin daha sürdürülebilir, sistematik ve sonuç odaklı hale getirildiğini dile getirdi. Forumun açılışının ardından katılımcı firmaların stantlarını da ziyaret eden Bakan Yardımcısı Gürcan, yürütülen projeler ve iş birliği imkanları hakkında bilgi aldı.

Ticaret Bakanlığı olarak Afrika kıtasıyla ticari ve ekonomik ilişkileri karşılıklı fayda temelinde geliştirmeye, yeni ortaklıklar kurmaya ve iş dünyaları arasındaki bağları güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceklerini belirtti.