Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi'nin Ocak ayında 52,1'e yükseldiğini belirterek, ihracat pazarlarında talep koşullarındaki iyileşmenin sürdüğünü açıkladı. Bakan Bolat, işsizlik oranının da 2025'i yüzde 8,4 ile son 25 yılın en düşük seviyesinde tamamladığını vurguladı.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi'nin 2026 yılı Ocak ayında 52,1 seviyesine yükseldiğini duyurdu. Böylece endeks, üst üste 25'inci ayda da 50 eşik değerinin üzerinde gerçekleşti.

Ocak ayında ihracat pazarlarında talep şartlarındaki ılımlı iyileşmenin devam ettiğini belirten Bolat, ihracattaki kazanımların sanayi üretimi ve istihdamı desteklemeyi sürdürdüğünü ifade etti.

Sanayi üretiminin 2025 yılında, yüksek teknoloji üretiminin katkısıyla yıllık yüzde 2,6 arttığını kaydeden Bolat, yüksek teknoloji üretimindeki artışın 2024'te yüzde 2,1 iken 2025'te yüzde 11,4'e yükseldiğini bildirdi.

İş gücü piyasasına ilişkin verileri de paylaşan Bakan Bolat, işsizlik oranının 2025 yılı Aralık ayında yüzde 7,7 ile 2005'ten bu yana en düşük seviyeye gerilediğini belirtti. İşsizlik oranının son 32 aydır tek haneli seyrini sürdürdüğünü vurgulayan Bolat, 2025 yılının ortalama yüzde 8,4 işsizlik oranıyla, Orta Vadeli Program (OVP) hedefi olan yüzde 8,5'in altında ve son 25 yılın en düşük seviyesinde tamamlandığını ifade etti.

Elde edilen başarının küresel ekonomide artan rekabet, ticaret korumacılığı, zayıf dış talep ve yakın coğrafyadaki jeopolitik risklere rağmen sağlandığına dikkat çeken Bakan Bolat, yeni dönemde geleneksel pazarlardaki konumun güçlendirileceğini kaydetti. Bakan Bolat, Uzak Ülkeler Stratejisi başta olmak üzere pazar çeşitlendirme faaliyetleriyle Türkiye'nin dünya ticaretindeki güçlü konumunu pekiştirmeye yönelik uluslararası ticaret politikalarının dinamik ve proaktif şekilde sürdürüleceğini vurguladı.