TÜİK, 2025 yılının Aralık ayına ilişkin Sanayi Üretim Endeksi verilerini yayımladı. Verilere göre sanayi üretimi aylık bazda artış gösterirken, yıllık bazda imalat sanayindeki düşüş dikkat çekti. Veriler imalat sanayinde yıllık bazda yaşanan daralmanın sürdüğünü ortaya koydu.

ANKARA (İGFA) - TÜİK'in Sanayi Üretim Endeksi sonuçlarına göre, 2025 yılı Aralık ayında sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 1,2 oranında arttı.

YILLIK BAZDA MADENCİLİK VE ENERJİ ARTTI, İMALAT GERİLEDİ

Sanayinin alt sektörleri yıllık bazda incelendiğinde; madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,9 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,7 azaldı. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 2,4 artış kaydetti.

AYLIK ARTIŞTA ENERJİ SEKTÖRÜ ÖNE ÇIKTI

Aralık ayında bir önceki aya göre sanayinin alt sektörlerinde ise genel bir artış yaşandı.

Buna göre; madencilik ve taş ocakçılığı sektörü yüzde 1,3, imalat sanayi sektörü yüzde 1,0, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü yüzde 4,1 oranında arttı.

Aylık bazda en güçlü artış, enerji üretimi ve dağıtımı sektöründe gerçekleşti.