TÜİK'in açıkladığı finansal yatırım araçların reel getiri oranlarına göre en yüksek reel kazanç külçe altından gelirken, Amerikan Doları yatırımcısına kaybettirdi. Veriler, yatırımcılar açısından altının hem kısa, hem de uzun vadede güvenli bir yatırım aracı olarak öne çıktığını ortaya koydu.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak 2026 verilerine göre finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı.

Buna göre, yıllık bazda yatırımcısına en yüksek reel kazancı sağlayan araç, hem Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) hem de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde külçe altın oldu. Yİ-ÜFE ile hesaplandığında külçe altın yıllık yüzde 70,97, TÜFE ile hesaplandığında ise yüzde 66,41 oranında yatırımcısına reel getiri sağladı. Euro, mevduat faizi ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) sınırlı oranda kazanç sağlarken, BIST 100 endeksi ve Amerikan Doları yatırımcısına kaybettirdi.

Aylık bazda da külçe altın öne çıktı. Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 9,72, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,45 oranında reel kazanç sağladı. Aynı dönemde BIST 100 endeksi Yİ-ÜFE ile yüzde 9,50, TÜFE ile yüzde 7,23 oranında yatırımcısına getiri sağlarken, Amerikan Doları ve Euro yatırımcısına kaybettirdi.

Üç aylık ve altı aylık değerlendirmelerde de külçe altın yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sunan araç oldu. Özellikle altı aylık dönemde Yİ-ÜFE ile yüzde 40,16, TÜFE ile yüzde 35,44 oranlarında kazanç sağladı. Bu dönemde Amerikan Doları, Yİ-ÜFE ile yüzde 3,50, TÜFE ile yüzde 6,75 oranında yatırımcısına kaybettirdi.