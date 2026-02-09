Ticaret Bakanlığı, kanatlı eti piyasasındaki fiyat dalgalanmalarını dengelemek amacıyla ihracatın durdurulmasına yönelik tedbirleri bugün itibarıyla yürürlüğe koydu.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, son dönemde bölgesel gelişmeler ve iç talepteki artışın bazı ürün gruplarında fiyat hareketlerini hızlandırdığını belirtti.

Bu kapsamda kanatlı eti piyasasında oluşan fiyatları yakından izlediklerini ifade eden bakanlık, arz-talep dengesini desteklemek amacıyla kanatlı eti ihracatının durdurulmasına yönelik tedbirlerin bugün itibarıyla hayata geçirildiğini açıkladı.

Bakanlık açıklamasında, tüketicileri mağdur edebilecek spekülatif fiyatlama ve fahiş fiyat uygulamalarının yakından takip edildiği ve gerekli denetim ile yaptırım süreçlerinin kararlılıkla yürütüldüğü vurgulandı. Ayrıca, temel gıda ürünlerinde arz güvenliğinin sağlanması için perakende ve toptan ticaret kuruluşlarının yoğun şekilde denetlendiği ve denetim sonuçlarının kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşıldığı belirtildi.

Ticaret Bakanlığı, vatandaşların gıda ürünlerine makul fiyatlarla ulaşmasını sağlamak için önlemlerin devam edeceğini duyurdu.