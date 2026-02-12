Arnavut İş İnsanları Derneği (ARNİAD), kuruluşunun 3'üncü yılını Mövenpick Hotel'de düzenlenen gala gecesiyle kutladı.

BURSA (İGFA) - Gala programına; AK Parti Bursa Milletvekilleri Refik Özen ve Emine Yavuz Gözgeç başta olmak üzere, siyaset dünyasından isimler, dernek başkanları ve bürokratlar katılım sağladı. Ayrıca Kosova'nın Ankara Büyükelçisi Sayın Agon Vrenezi, Arnavutluk'un Ankara Büyükelçisi Sayın Blerta Kadzadej, Kuzey Makedonya Bursa Fahri Konsolosu Halil Bedzeti, BALGÖÇ Genel Başkanı Dr. Emin Balkan, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Recep Altepe ve AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş da geceyi onurlandırdı.

Taşocak: 'Aynı kökten gelen insanların ülkeye ve geleceğe birlikte emek verme iradesini paylaşıyoruz'

Gecede konuşan ARNİAD Başkanı Bayram Taşocak, kuruluşun üçüncü yılında üyelerle bir arada olmaktan memnuniyet ve gurur duyduğunu belirterek, ARNİAD'ın temelinde 'güven, samimiyet ve zaman içinde kurulan kalıcı ilişkiler' olduğuna dikkat çekti.

Taşocak, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: 'ARNİAD'ın kuruluşunun üçüncü yılında sizlerle bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet ve gurur duyuyorum. Bugün burada, aynı kökten gelen insanların ülkeye ve geleceğe birlikte emek verme iradesini paylaşıyoruz. ARNİAD'ı kurarken temel bir inancımız vardı. İş dünyasında kalıcı ilişkiler; güvenle, samimiyetle ve zaman içinde kurulur. Bu anlayışın ilk taşıyıcısı Kurucu Başkanımız Sayın Gökhan Biçen olmuştur' dedi.

'ARNİAD'da iş birliklerinin ötesinde gerçek dostluklar kuruldu'

Taşocak, dernek çatısı altında yalnızca iş birlikleri değil, güçlü dostluklar da oluştuğunu belirterek, ARNİAD'ın birleştirici yönünün en kıymetli kazanımlardan biri olduğunu ifade etti.

ARNİAD'ın son dönemde attığı adımları da paylaşan Taşocak, Ekonomi Sohbetleri kapsamında Mert Başaran'ı Bursa'da ağırladıklarını, üyeleri bilgi ve tecrübe ile buluşturduklarını belirtti. Uluslararası alanda da derneği temsil ettiklerini söyleyen Taşocak, Arnavutluk'ta MÜSİAD tarafından düzenlenen Arnavutluk-Türkiye Yatırım Forumu'na katılarak iki ülke iş dünyası arasındaki bağların güçlenmesine katkı sunduklarını hatırlattı.

Sosyal sorumluluk başlığına da dikkat çeken Taşocak, Bursa'nın ortak değeri Bursaspor için hayata geçirilen 'İlk Formam, İlk Aşkım' kampanyasıyla, sosyal sorumluluğu iş dünyasının doğal bir parçası olarak gördüklerini dile getirdi.

Önümüzdeki dönem hedeflerine ilişkin de net mesajlar veren Taşocak, ARNİAD'ın Türkiye genelinde karşılığı olan, etkisi giderek artan bir yapı haline gelmesini amaçladıklarını söyledi. Bu vizyonun önemli adımlarından biri olarak Bursa'da, dünyanın farklı coğrafyalarındaki diasporayla bir araya gelecekleri kapsamlı bir Ekonomi Zirvesi düzenlemeye hazırlandıklarını kaydetti.

Geceye katılan milletvekilleri, büyükelçiler ve diğer davetliler yaptıkları konuşmalarda ARNİAD'ın üçüncü kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Gala gecesinde sahne alan Zafer Halk Oyunları Derneği sahne performansıyla büyük beğeni topladı.