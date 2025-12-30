Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe ilçesi Kent Meydanı'na yılbaşında vatandaşların keyifli vakit geçirmesi için buz paten pisti kurdu. Kış sporlarını Muğlalılarla buluşturmayı amaçlayan pist, yıl boyunca hizmet verecek.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 2025 yılında vatandaşlarla ilk kez buluşturduğu ve vatandaşlardan yoğun ilgi gören buz paten pisti, 2026'nın yeni yıl hazırlıkları kapsamında tekrar Kent Meydanı'nda Muğlalıların hizmetine sunuldu. Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan buz paten pisti, 2 Ocak 2026 tarihine kadar ücretsiz olarak vatandaşların kullanımına sunulacak. Her yaştan vatandaşın faydalanabileceği pist, özellikle çocuklar ve gençler için önemli bir spor ve sosyal alan oluşturuyor. Büyükşehir Belediyesi ayrıca yeni yıl hazırlıkları kapsamında Muğla genelinde sokak, park ve meydanları kendi üretimi olan yeni yıl süslemeleriyle de aydınlattı.

KURSLAR ÜCRETSİZ OLACAK

Büyükşehir Belediyesi'nin Kent Meydanı'nda vatandaşlarla buluşturduğu buz paten pistinde 5-15 yaş arasıçocuklara yönelik ücretsiz buz paten kursları da verilecek. Kurslar, hafta içi 14.00-21.00, hafta sonu ise 09.00-21.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Alanında uzman eğitmenler eşliğinde verilecek eğitimlerle çocukların hem eğlenmesi hem de buz pateni sporunu öğrenmesi hedefleniyor.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Kent Meydanı'na kurulan buz pistini ziyaret etti. Başkan Aras: 'Muğla'mızda herkes için erişebilir, mutlu ve yaşanabilir bir kent hedefimiz doğrultusunda kent yaşamını canlandıran çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu anlayışla Menteşe Kent Meydanı'nda hayata geçirdiğimiz buz paten pisti ile vatandaşlarımıza kent merkezinde dört mevsim boyunca spor yapma ve sosyalleşme imkânısağlamak istedik. Buz paten pistimizin çocuklarımızdan ailelere, gençlerden yetişkinlere kadar tüm hemşehrilerimize keyifli, güvenli ve nitelikli bir sosyal ortam sunacağına inanıyorum. Tüm vatandaşlarımızı Menteşe Kent Meydanı'ndaki buz pistimize davet ediyorum. Vatandaşlarımızın yeni yılını en içten dileklerimle kutluyorum.' dedi.