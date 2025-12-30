Edirne'de MHP Keşan İlçe Başkanı Adnan İnan ve ortağı Yunus Sever, SMA Tip-2 hastası Melek'in tedavisi için 'Dr. Lokmadan Halka' işletmesinin bir günlük gelirini bağışladı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - MHP Keşan İlçe Başkanı Adnan İnan ve ortağı Yunus Sever, SMA Tip-2 hastası Melek için anlamlı bir dayanışma örneği sergiledi.

İşletmeleri 'Dr. Lokmadan Halka'da düzenlenen etkinlikte, bir gün boyunca elde edilen tüm gelir Melek'in tedavisine aktarıldı.

Yapılan açıklamada, 'Dün aldığınız her lokma Melek'in iyileşme yolculuğuna bir adım olacak' denilerek, vatandaşların desteğinin önemine dikkat çekildi.

Etkinlik, hem SMA hastalığına farkındalık kazandırmayı hem de Melek'in tedavisine katkı sağlamayı amaçlıyor. Etkinliğe tüm Keşanlılar ve esnaf davet edilerek, Melek'e umut olmaları istendi.