Muğla Büyükşehir Belediyesi, Türkiye genelinde örnek teşkil edenKedi-Köpek MamasıÜretim Tesisi ile can dostlar için bugüne kadar piyasa değeri yaklaşık 10 milyon TL olan 32 bin kilogram mama üretti.MUĞLA (İGFA) - Can dostların beslenme ihtiyacına sürdürülebilir bir çözüm sunmak amacıylaTürkiye genelinde 3, Muğla’da ilk olma özelliği taşıyan Kedi-Köpek MamasıÜretim Tesisini hayata geçiren Muğla Büyükşehir Belediyesi, mama üretimine devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden işletme onay belgeli Kedi-Köpek Maması Üretim Tesisi ile can dostlar için bugüne kadar piyasa değeri yaklaşık 10 milyon TL olan 32 bin kilogram mama üretimi gerçekleştirerek sokak hayvanları ve geçici hayvan bakımevinde bulunan can dostlara dağıttı.

Mama üretimiyle belediye bütçesine önemli bir tasarruf sağlandığını kaydeden Kedi-Köpek Maması Üretim Tesisi Sorumlusu Veteriner Hekim Sait Volkan Çubuk, “Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak Kedi-Köpek Maması Üretim Tesisi ile can dostlar için mama üretimine aralıksız devam ettiklerini söyledi.

Üretilen mamaların öncelikli olarak Büyükşehir Belediyesi’nin Hayvan Bakımevindeki can dostlarımızın beslenmesinde kullanıldığını belirten Çubuk, "Mama üretimi bulunmayan ve ihtiyacı olan belediyelere de yardım da bulunduk. Mama üretimiyle hem belediye bütçesine önemli bir tasarruf sağladık hem de can dostların sağlıklı bir şekilde beslenmesini sağladık.Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras’ın can dostlarımıza verdiği önem doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise, söz konusu bu üretimle, can dostlarımızın beslenme ihtiyacını karşılarken belediye bütçesinin de önemli ölçüde tasarruf sağladığını söyledi.