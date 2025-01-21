Muğla'da Ortaca Belediye Başkanımız Evren Tezcan, muhtarlar ile bir araya geldi.MUĞLA (İGFA) - Ortaca Belediye Başkanımız Evren Tezcan, Muğla Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Havva Atabey, İlçe Hizmetleri İkinci Bölge Daire Başkanı Durmuş Ali Öztürk, MUSKİ 3. Bölge Daire Başkan Vekili Nazif Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Özcan Özsoy ve meclis üyelerinin katılımlarıyla muhtarlar ile bir araya geldi. Toplantıda muhtarlar, ilçenin mahallelerindeki çeşitli sorunları ve ihtiyaçlarla ilgili taleplerini dile getirdi. Ardından bu sorunların çözümü için bir yol haritası oluşturularak çözüm yolları belirlendi.

Ortaca Belediye Başkanımız Evren Tezcan ''Mahallelerin sesi ve yerel yönetimlerin en önemli paydaşlarından biri olan muhtarlarımızla birlikte halkımızın taleplerine en kısa sürede cevap verebilmek için gereken tüm adımları atacağız. '' dedi.