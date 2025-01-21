İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın göreve geldiği günden bu yana sürdürdüğü koordinasyon toplantıları Karaburun'da devam ettiİZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ilçelerdeki koordinasyon toplantılarına Karaburun ile devam etti.

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan'ın ev sahipliğinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Karaburun Belediyesi bürokratlarının katılımıyla gerçekleşen toplantıda ilçenin sorunları, yurttaşların istek ve ihtiyaçları ile projeler gündeme geldi. Birlikte çalışmaya ve sorunları çözmeye devam edeceklerini ifade eden Başkan Tugay sonrasında muhtarlarla bir araya geldi.

TUGAY: YOĞUN LARVA İLAÇLAMASI PLANLAYALIM

Temel belediyecilik hizmetleri, sosyal hizmetler, altyapı ve ulaşım çalışmaları hakkında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, ilaçlama konusuna da değindi. Vatandaşlardan gelen şikayetleri de ortak veri tabanından takip etmeyi planladıklarını kaydeden Tugay, problemin hangi bölgede yoğunlaştığı tespit edilip o bölgede daha yoğun çalışılacağını kaydetti.

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Başkan Cemil Tugay’ı ilçelerinde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, “Büyükşehir bürokratlarımızla bir arada, iletişim halinde uyumlu bir şekilde çalışıyoruz. Yarımadanın sorunlarını kendi sorunlarınız olarak görüp bizimle beraber hareket ettiğiniz için çok mutluyuz, teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Tugay, koordinasyon toplantısının ardından Karaburun ilçesinin 16 muhtarıyla buluştu. Muhtarları dinleyen Başkan Tugay, “Yazın yüzlerce kilometre üretim yolu yapıldı fakat çabuk bozulduğunu görüyoruz. Sıcak asfalta göre daha uygun maliyetli ama onun kadar dayanıklı beton uygulamasını başlatacağız. Aşama aşama bütün üretim yollarını düzenleyerek, uzun süre bozulmayacak noktaya getireceğiz” diye konuştu.