Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, ilçe genelinde yapılacak yol açım, parke kaplama ve altyapı çalışmalarını yerinde inceleyerek talimatlar verdi. Başkan Topuz, projelerin vatandaşların daha konforlu ve güvenli ulaşımına katkı sağlayacağını belirtti.

MUĞLA (İGFA) - Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, beraberindeki Başkan Yardımcısı Bülent Sezgin ve Fen İşleri Müdürü Tunahan Gökkara ile ilçe merkezinde çalışma alanlarını ziyaret etti. Başkan Topuz, ilçede ulaşımı kolaylaştıracak yeni yol açım ve mevcut yolların parke kaplama faaliyetleri öncesinde detaylı incelemelerde bulundu.

Bahçelievler ve Menteş Bölgesini Cumhuriyet Mahallesi'ne bağlayacak yeni yol açım projesini yerinde denetleyen Başkan Topuz, çalışmaların en kısa sürede başlayacağını belirtti. Ayrıca Güneş ve Hacıabdi Mahallelerinde, doğalgaz altyapısı tamamlanan bölgelerde parke kaplama öncesi saha incelemeleri gerçekleştirildi.

Başkan Topuz, yapımı süren Hurdacılar Çarşısı'nda da duvar örme çalışmalarını yerinde kontrol ederek ekiplerden bilgi aldı. Sosyal medya üzerinden yoğun ziyaret programını paylaşan Başkan Topuz, 'İlçemizde ulaşımı daha konforlu ve güvenilir bir hale getirmek için yeni yollar açıyor, var olan yollarımızda üst yapı çalışmalarını tamamlayarak vatandaşlarımızın kullanımına sunuyoruz. Planlamalarımızı sahada yaparak hizmetlerimizi hızla tamamlayacağız. Çalışmalarımız tüm Milaslı hemşerilerimize hayırlı olsun' dedi.