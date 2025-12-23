Muğla'da Milas Belediyesi'nin bünyesinde bulunan çocuk kütüphanesine öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor.

MUĞLA (İGFA) - Çocukların küçük yaşta kitap okuma alışkanlığı kazanmalarını sağlamak ve kütüphane ortamını sevdirmek amacıyla faaliyetlerini gerçekleştiren Milas Belediyesi Çocuk Kütüphanesi geleceğin hazinesi minik öğrencilerin büyük ilgisi ile karşılaşıyor.

Hafta içi her gün 08.30-17.30 saatleri arasında(12.30-13.30 hariç) açık olan kütüphanede çocuklar masal, hikaye, öykü ve roman kitaplarına ulaşma imkanı buluyor. Milas'a dair kitapların da bulunduğu kütüphanede öğrenciler ilçemizin tarihini ve sosyokültürel özelliklerini öğrenme şansı buluyor.

Öğrencilere kütüphanenin tanıtılması ve sevdirilmesi için okul gezilerinin de düzenlendiği Milas Belediyesi Çocuk Kütüphanesi'nde öğrenciler kayıt yaptırıp ödünç kitap alabiliyorlar. İlgi duyduğu kitabı ödünç alan öğrenciler aldığı kitabı okuyup 15 gün sonra başka arkadaşlarının da faydalanabilmesi için kitabı kütüphaneye teslim ediyorlar.

KİTAP BAĞIŞI KABUL EDİLİYOR:

Milas Belediyesi Çocuk Kütüphanesi kitap bağışı da kabul ediyor. Öğrencilerin farklı türlerde kitaplara erişebilmesi ve bilgi dağarcıklarını geliştirmesi amacıyla kitap bağışı yapmak isteyen vatandaşlarımız bağışlarını Milas Belediyesi Çocuk Kütüphanesi'ne yapabilecek.