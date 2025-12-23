Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2025 yılında 6 bin 44 ton kâğıt-karton atığı geri dönüştürerek 92 bin 55 adet ağacı kurtardıklarını, 10 yılda ise 47 bin 35 ton kâğıt-karton atığı geri dönüştürerek 889 bin 867 adet ağacın kesilmesini önlediklerini ifade etti.

KAYSERİ (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yetkilendirdiği Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği'nin (AGİD) 2022 yıl verilerine göre Kocasinan Belediyesi'nin topladığı 7 bin 560 kilogram aydınlatma atığı ile Türkiye genelinde aydınlatma ekipmanları atık grubunda birinci olduklarını hatırlatan Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, 'Sıfır Atık Projesi'ne ve geri dönüşüme büyük destek vererek Türkiye'ye örnek olduklarını ve yüz binlerce ormana can verdiklerini vurguladı.

'Tabiat bize bir emanettir.' diyen Başkan Çolakbayrakdar, 'Geleceğimizin teminatı yavrularımıza daha yeşil bir Kayseri ve Kocasinan bırakmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu çerçevede geri dönüşüm çalışmalarımızla 10 yılda 889 bin 867 adet ağacın kesilmesini önledik. Bizler biliyoruz ki yeşili ve çevreyi seven, korumayı emreden bir dinin Peygamberinin tâbileriyiz. Ağaçların kesilmesiyle otlak hâline gelen Medine dışındaki bir mekânı, sevgili Peygamberimiz (S.A.V) o dönemde ağaçlandırma projesi yaparak kısa sürede yeşillendirmiştir. Dolayısıyla böyle bir medeniyete tâbi olmaktan gurur duyuyoruz.' ifadelerini kullandı.

Geri dönüşümle hem çevreye hem de ekonomiye büyük katkı sağladıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, 'Teknolojiyle donatılmış Anadolu'nun tek ve modern geri dönüşüm tesisi KAYÇEV'de günlük 40 ton atık işleme kapasitesine sahip olup, kaynağında ayrıştırılmış olarak toplanan ambalaj atıkları tasnif edilerek yeniden ekonomiye kazandırılıyor. Günlük hayatta sık kullanılan ve atık hâline gelen; pet şişeler, renkli ve şeffaf naylonlar, alüminyum, bakır, krom gibi metaller, cam şişeler ile her türlü kâğıt ve karton kutular tesisimizde işlem görüyor ve geri dönüşüme kazandırılıyor. Bu kapsamda geri dönüşüm tesisi KAYÇEV ile 10 yılda 47 bin 35 ton kâğıt-karton atığını geri dönüştürerek 889 bin 867 adet ağacın kesilmesini önledik. Böylelikle ülke ekonomisine ve doğaya daha fazla katkı sağladık ve 'Sıfır Atık Projesi'ne tam destek veriyoruz.' diye konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar, geri dönüşümün herkesin katkıda bulunabileceği bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu da sözlerine ekledi.

Öte yandan çevre konusundaki duyarlılığı ve hassasiyetiyle dikkat çeken Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın, özellikle 2016 yılında hizmete açtığı geri dönüşüm tesisi KAYÇEV ile örnek hizmetler yapılmaya devam ediyor. Teknolojiyle donatılmış, günlük 40 ton atık işleme kapasitesine sahip KAYÇEV'de kaynağında ayrıştırılmış olarak toplanan ambalaj atıkları tasnif edilerek yeniden ekonomiye kazandırılıyor. Günlük hayatta sık kullanılan ve atık hâline gelen; pet şişeler, renkli ve şeffaf naylonlar, alüminyum, bakır, krom gibi metaller, cam şişeler ile her türlü kâğıt ve karton kutular tesiste işlem görüyor ve geri dönüşüme kazandırılıyor. İlçe sınırlarında geri dönüştürülebilir ambalaj atıklarını evlerde mavi poşet dağıtım uygulamasıyla toplayan Kocasinan Belediyesi; iş yerleri ve kamu kurumlarında iç mekân kutuları, marketlerde ise büyük kafes sistemi ve büyük kutularla atıkları topluyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın verilerine göre 1 ton kâğıdın geri dönüşümü, 17 adet ağacın kesilmesini önler.