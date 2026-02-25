Havva Ersoy Anaokulu öğrencileri yerel yönetimleri yakından tanımak amacıyla Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz'u makamında ziyaret etti.

MUĞLA (İGFA) - Okul müdürü, sınıf öğretmenleri ile Başkan Topuz'a misafir olan Havva Ersoy Anaokulu 5-A Kelebekler Sınıfı ve 4-B Güneşler Sınıfı öğrencileri belediyenin görev ve sorumlulukları hakkında bilgiler aldı.

Merak ettikleri soruları yöneltme fırsatı da bulan minik öğrenciler, yerel yönetimlerin işleyişini yakından tanıma fırsatı buldu.

ÖĞRENCİLER İÇİN HEM EĞİTİCİ HEM DE UNUTULMAZ BİR DENEYİM OLDU

Öğrencilerin başkanın günlük çalışma programı hakkında merak ettikleri soruları cevaplayan Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, tecrübelerini ve hayat hikayesini öğrencilerle paylaştı.

Öğrencilerden Milas ile ilgili taleplerini dinleyen Başkan Topuz, isteklerin hızla yerine getirileceğini ifade etti.

Belediye birimlerini tek tek gezen ve belediyenin şehir yaşamındaki rolünü yerinde gözlemleme fırsatı bulan minik öğrenciler demokrasi kültürünü küçük yaşta deneyimleyerek renkli ve öğretici anlar yaşadı.

Başkan Topuz'un hediyeler takdim etmesi ve günün anısına çekilen fotoğraflar ile son bulan ziyaret, öğrenciler için hem eğitici hem de unutulmaz bir deneyim oldu.

Havva Ersoy Anaokulu öğrencileri sonrasında Çöllüoğlu Hanı'na geçerek hem tarihi alanı gezdi hem de Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz'un yemek ikramında bir araya geldiler.