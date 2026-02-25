Ramazan ayı öncesinde Bursa genelindeki cami ve mescitlerde temizlik çalışması yapan Bursa Büyükşehir Belediyesi, aynı hassasiyeti gönül coğrafyamız olan Balkanlardaki cami ve mescitlerde de göstererek kapsamlı temizlik yaptı.

BURSA (İGFA) - Ramazan ayı öncesinde 6 ekip ve 18 personelle Bursa'daki toplam 1100 cami ve mescitte temizlik yapan Bursa Büyükşehir Belediyesi, Balkanlardaki ibadethanelerde de Ramazan ayında aynı hassasiyeti gösteriyor.

Soydaşlarımızın ibadetlerini daha temiz, sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yapabilmesini amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, 90'a yakın cami ve mescitte temizlik çalışması yaptı.

Camilerin iç mekanlarını büyük bir özenle temizleyen ekipler, halıları da hijyen kurallarına uygun şekilde dezenfekte etti. Cami içerisindeki ortak kullanım alanlarını da titizlikle temizleyen ekipler, hoş kokularla ortamın ferahlatılmasını ve ibadete hazır hale getirilmesini sağladı.

Ramazan ayının heyecanını Bursa'da olduğu gibi Batı Trakya ve Balkanlarda da hissettiklerini söyleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 'Soydaşlarımızın ibadetlerini daha rahat yapabilmesi için gönül coğrafyamızda da aynı hassasiyeti gösteriyoruz' dedi.