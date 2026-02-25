Düzce'de 2021-2025 döneminde evlenme sayıları dalgalı bir seyir izlerken, boşanmalar özellikle 2025'te belirgin şekilde arttı ve ilk kez binin üzerine çıktı.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'de son 5 yılda evlenme ve boşanma trendleri dikkat çekti.

İl genelinde 2021 yılında 2 bin 797 olan evlenme sayısı, 2022'de 2 bin 828'e, 2023'te 2 bin 952'ye yükseldi. Ancak 2024'te 2 bin 805'e gerileyen evlilik sayısı, 2025 yılında 2 bin 759 olarak kaydedildi. Bu veriler, Düzce'de evliliklerin genel olarak yatay bir seyir izlediğini gösteriyor.

Boşanmalarda ise artış eğilimi gözlendi. 2021 yılında 891 olan boşanma sayısı, 2022'de 873'e geriledi. 2023'te 927'ye yükselen boşanmalar, 2024'te 892 olarak kaydedildi. 2025 yılında ise boşanma sayısı 1.012'ye çıkarak son 5 yılın en yüksek seviyesine ulaştı ve kentte boşanmaların ilk kez binin üzerine çıkması dikkat çekti.

Türkiye genelinde ise evlenmeler düşüş gösterdi.

2024 yılında 569 bin 983 çift evlenirken, 2025'te bu sayı 552 bin 237'ye geriledi. Bin nüfus başına düşen evlenme sayısını ifade eden kaba evlenme hızı 2025'te binde 6,43 olarak gerçekleşti. Ülke genelinde boşanmalar ise artış eğilimini sürdürerek 2025 yılında 193 bin 793 olarak kaydedildi.

Uzmanlar, Düzce ve Türkiye genelinde boşanmalardaki artışın ekonomik, sosyal ve kültürel faktörlerle ilişkili olabileceğini belirtiyor. Özellikle son yıllarda aile danışmanlığı hizmetlerinin ve bilinçlendirme programlarının öneminin arttığı vurgulanıyor.