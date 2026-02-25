İzmit Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini kente taşıyor. Ayazma Kapalı Pazar Alanı'nda düzenlenen etkinliklerde çocuklara yapılan ikramlar ve renkli aktivitelerle paylaşma ve dayanışma ruhu doyasıya yaşandı

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşım ruhunu yaşatmak amacıyla düzenlediği etkinliklerle kentte bayram havası estiriyor. Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Ayazma Kapalı Pazar Alanı'nda gerçekleştirilen programlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

İKRAMLARLA RAMAZAN COŞKUSU PAYLAŞILDI

Etkinlik kapsamında çocuklara pamuk helva ve patlamış mısır ikram edildi. Aileleriyle birlikte alana gelen çocuklar, hem ikramların tadını çıkardı hem de düzenlenen eğlenceli aktivitelerle keyifli anlar yaşadı. Renkli görüntülere sahne olan programda, Ramazan'ın paylaşma ve dayanışma ruhu bir kez daha hissedildi.