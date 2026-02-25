Bursa'da Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol'un öncülüğünde sosyal ve gönül belediyeciliği anlayışıyla hareket eden Kestel Belediyesi, Ramazan boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşlara çok yönlü destek sağlıyor.

BURSA (İGFA) - Ramazan ayının merhametini ve bereketini Kestel'in her hanesine taşımayı amaçlayan Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, sosyal yardımlarla hem sofralara, hem de gönüllere dokunuyor.

Bu kapsamda Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, paylaşma ve yardımlaşma duygularının en yoğun şekilde yaşandığı Ramazan ayı boyunca yürütülen sosyal yardım çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ramazan'ın merhamet, paylaşma ve gönül birliği ayı olduğunu ifade eden Başkan Erol, 'Kestel'de sosyal belediyeciliği yalnızca bir hizmet anlayışı olarak değil, gönül belediyeciliği olarak görüyoruz. Bu mübarek ayda kimsenin kendini yalnız hissetmemesi için kapı kapı, gönül gönül çalışıyoruz' dedi.

BAŞKAN EROL: 'ÇÖLYAK HASTASI VATANDAŞLARIMIZA YÖNELİK GLÜTENSİZ GIDA KOLİSİ DESTEĞİ SAĞLIYORUZ'

Çölyak hastalığının bir tercih değil, ciddi bir sağlık hassasiyeti olduğuna dikkat çeken Başkan Erol, glütensiz gıdaya erişimin bu hastalar için hayati önem taşıdığını vurguladı.

Başkan Erol, 'Çölyak hastası hemşehrilerimizin yaşamını kolaylaştırmak, sağlıklı ve güvenli gıdaya erişimlerini desteklemek bizim için çok önemli. Bu anlayışla Kestel'de ikamet eden çölyak hastası vatandaşlarımıza yönelik glütensiz gıda kolisi desteği sağlıyoruz' dedi.

Başkan Erol, destekten faydalanmak isteyen Kestel'de ikamet eden vatandaşların başvuruda bulunmaları gerektiğini belirtti.