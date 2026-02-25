Edirne Tokatlılar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından geleneksel olarak düzenlenen Ramazan programları kapsamında, ihtiyaç sahibi aileler için dernek üyelerinin katkılarıyla hazırlanan 300 adet Ramazan kolisi dağıtımı gerçekleştirildi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Dernek binasındaki koli dağıtımı öncesinde açıklamalarda bulunan Edirne Tokatlılar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mevlüt Kara, 11 Ayın Sultanı olarak kabul edilen bu ayın sadece bireysel bir ibadet süreci değil, aynı zamanda toplumsal dayanışmanın, yardımlaşmanın, birlik ruhunun güçlendiği bir dönem olduğunun altını çizdi.

Bu kapsamda Edirne Tokatlılar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak dernek üyelerimizin katılımı ile her sene geleneksel hale getirdikleri ihtiyaç sahibi aileler için hazırlanan kumanya paketlerinin dağıtımına başladıklarını söyleyen Başkan Kara, 'Bu kolileri tespit edilen ailelere ulaştıracağız inşallah. Bu kumanyaların hazırlanmasında maddi ve manevi hem desteği hem de emeği geçen tüm dernek üyelerimize ve aramızda bulunan kıymetli basın mensuplarımıza Edirne Tokatlılar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı olarak çok teşekkür ediyorum' dedi.