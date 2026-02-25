Edirne İl Genel Meclisi üyeleri, Kartopu Enez Gönüllüleri ve Enez Sahil Derneği'ni ziyaret ederek Enez'in çevre, tarım ve enerji sorunlarını değerlendirdi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Genel Meclisi üyeleri Aladdin Öztürk, Mehmet Güneş Yılmaz ve Salih Akar, geçtiğimiz günlerde Enez'de Kartopu Enez Gönüllüleri ve Enez Sahil Derneğini ziyaret etti. Dernek yöneticileriyle yapılan toplantıda, İl Genel Meclisi'nin Enez ile ilgili yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu ve verimli bir sohbet gerçekleştirildi.

Toplantıda, Enez Limanı, Lagün gölleri, çeltik tarımının bölgeye etkileri, sivrisinek sorunları, balıkçılığın geliştirilmesi ve Eşek Adası'nda güneş enerjisi üretimi gibi konular gündeme geldi. Dernek yöneticileri, bu alanlarda valilik ve İl Genel Meclisi iş birliği ile kısa sürede çözüm üretilebileceğini belirtti.

İl Genel Meclisi üyeleri de söz konusu taleplerin takipçisi olacaklarını vurgulayarak, 'Bu konuları ilk Meclis toplantısından itibaren gündeme alacağız ve sonuna kadar takipçisi olacağız' dedi. Ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade eden dernek yöneticileri, toplantının Enez'in Edirne ve Trakya için öneminin anlaşılmasına katkı sağlayacağını belirterek, İl Genel Meclisi üyelerine teşekkür etti.

Bu buluşma, Enez'in yerel sorunlarının çözümü ve sürdürülebilir kalkınma projelerinin planlanması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.