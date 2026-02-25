Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 'Göreve geldiğimizde MOTAŞ garajında çeşitli arızalar nedeniyle kullanılmayan 40 otobüsü ayağa kaldırdık ve hemen 70 otobüs daha alıp seferlere ekledik. Ayrıca 12 körüklü otobüs daha alacağız, ihalesini yaptık' diyerek, gençlere tavsiyelerde bulundu.

MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Erkek Öğrenci Yurdu'nda öğrencilerle birlikte sahur yaptı.

Sahur sonrası öğrencilerle sohbet eden Başkan Er, üniversite yıllarında İstanbul'da okurken yurtta kaldığını anımsattı. Hem çalışıp hem de üniversite eğitimi aldığını anlatan Başkan Er, gündüz çalışıp, akşam okula gittiğini anlattı.

Otobüs taleplerine hemen geri dönüş yapıldığını ve sorunların çözüme kavuşturulduğunu dile getiren Malatya Turgut Özal Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü öğrencilerinden Abdulsamet Taş, Başkan Sami Er'e teşekkür etti.

'MALATYA'YA HAFİF RAYLI SİSTEMİ KURACAĞIZ'

Gelişen, büyüyen ve yeni yollar açılan Malatya'da otobüs ihtiyacını karşılamak için önemli bir çalışma yürüttüklerini dile getiren Başkan Er, 'Göreve geldiğimizde MOTAŞ garajında çeşitli arızalar nedeniyle kullanılmayan 40 otobüsü ayağa kaldırdık ve hemen 70 adet yeni otobüs daha alıp seferlere ekledik. Ayrıca 12 körüklü otobüs daha alacağız, ihalesini yaptık. Vatandaşlarımızın rahat etmesi önemli. Trambüs seferberlerini sıklaştırdık. Trambüsü, İkizce'ye kadar uzatacağız. Malatya'ya hafif raylı sistemi kuracağız. Ulaşımla ilgili önemli çalışmalarımız olacak' bilgisini verdi.

'KÜTÜPHANE 7/24 HİZMET VERECEK'

Bir öğrencinin 'Büyükşehir Belediyesi içerisinde inşa edilen kütüphaneye girişler nasıl olacak, nasıl bir sistem uygulayacaksınız?' sorusunu cevaplayan Başkan Er, 'Göreve geldiğimde 'Malatya kütüphaneler ve spor şehri olacak' dedim. Bu noktada da ciddi bir çalışma başlattık. Büyükşehir Belediyemizin içerisine bölgenin en büyük kütüphanesini inşa ediyoruz. Bir ay içerisinde kaba inşaatı tamamen bitecek. Kütüphane 7/24 hizmet verecek. Günde birkaç öğün ücretsiz çorba ve sınırsız çay vereceğiz. Güvenli bir yer olacak. Amfi, bilgisayar sınıfları, mini seminer odalarımız sizlere hizmet verecek' diye konuştu.

'ÇOCUK KÜTÜPHANESİ İLE SPOR KÖYÜ YAPACAĞIZ'

Malatya'ya iki adet genç mekân kazandıracaklarını dile getiren Başkan Sami Er, 'Buğday Müzesi ve Kent Müzesi aynı zamanda gençlerimize hizmet verecek alanlar olacak. Müze yapılarını bozmadan kitap kafe yapacağız. Gençlerimiz buralarda keyifli vakit geçirecek. Sanat Sokağı içerisinde de Çocuk Kütüphanesi yapacağız. Şehrin birçok yerine onlarca kütüphane ve spor salonları yapıyoruz. Gençlere yönelik çok ciddi çalışmalarımız var çünkü gençlerimizi önemsiyoruz. Kütüphanelerde birlikte spor alanlarını yaygınlaştıracağız. İnönü Üniversitesi'nin karşısındaki 350 dönüm alana Spor Köyü yapacağız. Yeni Malatya Stadyumu'nu yaşanabilir stat haline getireceğiz. Gençlerimiz için su sporları merkezi yapacağız' sözlerini kaydetti.

Başkan Er, bir öğrencinin 'İstihdama yönelik projeleriniz var mı?' sorusuna ise 'İstihdam Merkezimiz var. Sahaya çıktığımda iş talepleri geliyor. İstihdam Merkezini açtık. Ciddi manada iş buluyoruz. İstihdam için yardımcı oluyoruz' cevabını verdi.

Başkan Er, söyleşinin sonunda öğrencilere, 'Okul bitirmek için okumayın, mutlaka bir dil öğrenin. Teknolojiyi iyi kullanın' tavsiyesinde bulundu.