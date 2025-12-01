Milas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçemiz genelinde gıda denetimlerini sürdürüyor. Halk sağlığı ve güvenliği açısından büyük önem taşıyan çalışmalarda satılan ürünlerin standartlara uygunluğu kontrol ediliyor

MUĞLA (İGFA) - Milas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını korumak ve vatandaşların sağlıklı gıda malzemelerine ulaşmasını sağlamak amacıyla ilçemizdeki zincir marketlerde denetim gerçekleştirdi.

Ürünlerin son kullanma tarihi ve saklama koşulları kapsamında kontroller yapan ekipler gerçekleşen denetimler sonucu son kullanma tarihi geçmiş ürünleri tutanakla birlikte teslim alarak imha edilecek ürünleri bir noktada topladı.

Halkın sağlığını tehdit edebilecek her türlü olumsuz koşulun önüne geçmek için denetimlerini tüm ilçe genelinde sürdüren ekipler standartlara uygun olmayan marketlere gerekli uyarılar yaparak cezai işlem uyguladı.

Milas genelinde gerekli denetimlerin rutin olarak yapılmakta olduğunu belirten zabıta ekipleri, düzenli olarak yapılan denetim programlarının yanı sıra vatandaşlardan gelen her türlü şikâyet ve ihbarın titizlikle değerlendirildiğini ifade etti.